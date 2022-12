Militære flyplasser i Russland rammet av eksplosjoner

Tirsdag morgen skal det ha vært et droneangrep på en flybase i Kursk-regionen på grensen til Ukraina, ifølge guvernøren i regionen Roman Starovoyt.

– Som resultat av droneangrepet i området ved Kursk flyplass tok en oljetank fyr. Ingen er drept eller såret, sier guvernør Roman Starovojt i en melding i sosiale medier tidlig tirsdag morgen.

Han har ikke sagt noe om hvor dronen kom fra. Foreløpig har ingen medier kunnet verifisere meldingene.

Mandag anklaget russiske myndigheter Ukraina for å ha stått bak droneangrep mot to militærbaser i Russland flere mil inne i Russland, i henholdsvis Rjazan-regionen og Saratov-regionen.

Faktisk Verifiserbar har geolokalisert brannen til et område der det ligger flere drivstofftanker i et depot ved flybasen. Du trenger javascript for å se video. Faktisk Verifiserbar har geolokalisert brannen til et område der det ligger flere drivstofftanker i et depot ved flybasen.

Angrep med «sovjetiske droner» i Russland

Det bekrefter også en ukrainsk tjenestemann overfor The New York Times, ifølge Reuters. Ukrainske myndigheter har ikke bekreftet dette offentlig.

Dronene skal ha tatt av fra ukrainsk territorium og minst to fly skal ha blitt ødelagt på en av basene, mens flere andre fikk skader, ifølge avisen.

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet ble flyplassen i Engels i Saratov-regionen, 1200 kilometer øst for Kyiv i Ukraina angrepet med en drone av sovjetisk produksjon.

Omtrent samtidig eksploderte en tankbil med bensin på en rullebane på flyplassen Djagilevo i regionen Rjazan, 170 kilometer sør for Moskva. Tre soldater mistet livet, og fire ble skadet.

Dronene skal ha blitt skutt ned av russisk luftvern, og det skal være vrakdeler som har påført fly og mennesker skadene.

Verifisert av: Faktisk verifiserbar To overvåkningsvideoer fra boligblokker i området, bekrefter at det har skjedd en eksplosjon, men vi kan ikke verifisere hundre prosent at det faktisk har skjedd på flyplassen. Du trenger javascript for å se video. Verifisert av: Faktisk verifiserbar To overvåkningsvideoer fra boligblokker i området, bekrefter at det har skjedd en eksplosjon, men vi kan ikke verifisere hundre prosent at det faktisk har skjedd på flyplassen.

– Nålestikk mot Russland

Professor Sven G. Holtsmark ved Institutt for forsvarsstudier sier ukrainerne kan ha oppnådd en form for strategisk initiativ.

– Hvor sannsynlig er det at det er ukrainske styrker som står bak?

Professor Sven G. Holtsmark ved Institutt for forsvarsstudier. Foto: IFS

– I utgangpunktet er det naturlig å tenke at Ukraina står bak når militære mål i særlig den vestlige delen av Russland rammes av hendelser som kan skyldes en eller form for ukrainsk aksjon, sier Holtsmark.

– Det vil neppe bli snakk om mer enn enkeltangrep, «nålestikk». Det gjenstår på se i hvilken grad ukrainerne vil lykkes med å faktisk ødelegge betydningsfulle russiske mål, sier Holtsmark.

Han tror den viktigste betydningen av angrepene i Russland ligger i den russiske responsen.

– I går ser det ut til at russerne svarte med et nytt massivt missilanrep på Ukraina. De ukrainske angrepene og det russiske missilangrepet knyttes indirekte sammen. Om dette er tilfellet, har ukrainerne oppnådd en form for strategisk initiativ. Russland har nødvendigvis et begrenset arsenal av missiler, og ved å fremprovosere bruken av dem har Ukraina redusert Russlands handlingsrom, sier Holtsmark.

– Usannsynlig

Holtsmark sier det høres usannsynlig ut at vrakdeler av en drone skal ha skadet flyene på bakken.

– Russland legger til at dronene ble skutt ned, men at fragmenter fra dronene skadet så to fly på bakken, og de angir ikke hvor. Dette lyder svært lite troverdig, selvsagt – at slike fragmenter skulle lande akkurat på et fly på en flyplass, det er jo like sannsynlig som å vinne i lotto, sier Holtsmark.

Han sier det er viktig å fastholde at det folkerettslig ikke er noe i veien for at Ukraina kan angripe russiske militære mål og strategisk infrastruktur på russisk territorium.

– Det er Russland som er angriperen, og Ukraina har rett til å forsvare selg selv innenfor den delen av krigens folkerett som gjelder selve krigføringen. Russland har derimot brutt selve maktforbudet i FN-traktaten, og fører derfor en krig som i seg selv ulovlig.

Dronene skal ha blitt skutt ned av russisk luftvern

The New York Times skriver at ukrainske myndigheter ikke bekrefter direkte og helt klart at det er de som står bak angrepet, men at Zelenskyj-rådgiver Sergij Leshchenko skal ha kommet med en kryptisk melding om at «det som flyr inn et sted, kommer også tilbake».

Timer etter angrepene mandag skal Russland ha sendt en rekke missiler mot mål rundt i Ukraina. Ukrainske myndigheter sier de fleste av missilene ble skutt ned.