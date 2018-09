I et intervju med tv-programmet «Fox News Sunday» kalte Pence kronikken for «et angrep på vårt demokrati». Den oppsiktsvekkende kronikken, som skal være skrevet av en høytstående ansatt i Trump-administrasjonen, rystet det politiske USA i forrige uke.

I kronikken sto det blant annet at en del av motstandsbevegelsen er på innsiden av Trump-administrasjonen.

Mange har spekulert på om at det var visepresident Mike Pence som skrev den oppsiktsvekkende kronikken, ettersom ordet «lodestar» ble brukt i en beskrivelse av tidligere senator John McCain. Lodestar er et gammeldags uttrykk Pence skal ha brukt flere ganger. Dette har imidlertid visepresidenten nektet for.

Disse har nektet for å skrive kronikken Ekspandér faktaboks Mike Pence, visepresident Mike Pompeo, utenriksminister Ben Carson, boligminister Daniel Coats, etterretningssjef Kirstjen Nielsen, sikkerhetsminister Steven Mnuchin, finansminister Nikki Haley, FN-ambassadør Mick Mulvaney, OMB-direktør Jeff Sessions, justisminister James Mattis, forsvarsminister Rick Perry, energiminister Alex Azar, helseminister Gina Haspel, CIA-sjef Wilbur Ross, handelsminister Andrew Wheeler, miljørådgiver Betty DeVos, utdanningsminister Robert Wilkie, veteranminister Alexander Acosta, arbeidsminister Sonny Perdue, landbruksminister Kellyanne Conway, rådgiver for Trump Ryan Zinke, innenriksminister Kilde: The Washington Post

– Gjør alt som kreves

I intervjuet med Fox News sier den amerikanske visepresidenten at han vil gjøre det presidenten krever for å bevise sin uskyld, og at han ikke er «den høytstående ansatte» som har skrevet artikkelen.

På spørsmål om han er villig til å ta en løgndetektortest, svarer Pence:

– Jeg ville tatt den straks, og ville delta i enhver gjennomgang som administrasjonen ønsker, sa han.

HOS SINE EGNE: I Montana møtte Trump sine egne tilhengere. Han snakket om alt fra Nato til Nord-Korea og økonomiske avtaler med Mexico, men også om den mye omtalte kronikken om han.

Ifølge The New York Times skal en mulig løgndetektortest være en diskutert mulighet for å finne ut hvem som står bak kronikken i Trump-administrasjonen.

Fredag sa presidenten at han mener at justisdepartementet må etterforske hvem som står bak teksten, av hensyn til nasjonens sikkerhet.

Bryter loven

Pence benyttet anledningen på tv-kanalen til å fordømme den som står bak kronikken.

– At en person som har tatt ed skriver at han eller hun jobber hver dag med å frustrere presidenten - og jobber mot politikken han er valgt til å jobbe for – det er udemokratisk. Det er ikke bare bedragi, men virkelig et angrep på vårt demokrati, sa Pence.

Presidenten selv har kalt kronikken for «forræderi», og alle i hans regjering som har blitt spurt om de står bak teksten har avvist at det er dem.

Trumps rådgiver Kellyanne Conway sa ifølge The Guardian søndag, at hun tror den som har skrevet kronikken kommer til å avsløre seg selv.

– Feiginger er som kriminelle, til slutt forteller de det til feil person.