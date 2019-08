Migrantene på Ocean Viking får gå i land

EUs kommissær Dimitris Avramopoulos bekrefter på Twitter at det er funnet en løsning.

Skipet er nå i internasjonalt farvann mellom Malta og den italienske øya Lampedusa.

Frankrike, Tyskland, Romania, Luxembourg, Portugal og Irland har sagt at de vil ta hånd om migrantene, som er plukket opp utenfor kysten av Libya.

Hvor raskt det vil skje, er uklart. De 356 er heller ikke garantert opphold, men kan søke om asyl i de seks landene.

Leger uten grenser sier at deres plan er å få nye forsyninger, drivstoff og mannskap slik at Ocean Viking kan fortsette redningsarbeidet når migrantene er hentet fra skipet.

– Så lenge folk drukner og fortsetter å flykte fra Libya, er vi fortsatt opptatt av å redde liv til sjøs, heter det i en pressemelding fra organisasjonen.

Ocean Viking la ut på sin første aksjon i Middelhavet i begynnelsen av august. De siste to ukene har de plukket opp folk i Middelhavet, men ikke fått tillatelse til å legge til kai verken i Italia eller Malta.

Maltas statsminister Joseph Muscat skrev i formiddag at Malta blir med på å hjelpe skipet. Landets militære skal bidra i evakueringen, men statsministeren understreker at ingen av dem om bord får bli værende på Malta.

Det norskeide skipet drives av Leger Uten Grenser og SOS Méditerranée. De la ut fra Marseille i Frankrike 4. august og seilte mot kysten av Libya.

Det forrige skipet de to organisasjonene opererte sammen, Aquarius, stanset arbeidet i desember i fjor. Etter tre år i Middelhavet innstilte de arbeidet angivelig fordi flere EU-land blokkerte skipet.

Nå er 356 menn, kvinner og barn stuet sammen på Ocean Viking. 103 av dem er under 18 år, og flesteparten av dem reiser alene.

– Etter 14 dager til sjøs med 356 sårbare menn, kvinner og barn om bord, er Leger uten grenser (MSF) og SOS Méditerranée lettet over at Ocean Viking er blitt tilbudt et trygt sted for landsetting på Malta.

– Mens en koalisjon av land nå har tatt ansvar for å tilby en human respons, må europeiske regjeringer stoppe disse langvarige forsinkelsene og provisoriske småforhandlingene, og umiddelbart få på plass et system for å sette i land mennesker som reddes til sjøs, skriver Leger uten grenser i en pressemelding.

I går tvitret organisasjonen at det kun var fem dager igjen med mat.

Norge har sagt nei til å ta imot flyktninger og migranter fra skipet, bekrefter justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

Så langt i år er det kommet 4.393 migranter sjøveien til Italia, ifølge FNs høykommissær for flyktninger. De største gruppene er fra Tunisia, Pakistan og Elfenbenskysten.