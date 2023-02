Jeg kjenner at dobbeltsenga gynger mens jeg halvsover. Utenfor er det et forferdelig uvær med kraftig vind, regn og hagl som pisker mot vinduene. Rommet lyses opp av øredøvende torden. Jeg tenker at det er den kraftig vindene som gjør at ting på soverommet rister.

Men gyngingen blir kraftigere og kraftigere. Jeg bråvåkner, hopper ut av senga og roper på kona mi.

– Shara! Det er jordskjelv!

– Hva? Sier hun forskrekket.

Jordskjelvet la deler av Tyrkia og Syria i ruiner. Her fra Kahramanmaraş i Tyrkia. Foto: OZAN KOSE / AFP

Hun løper bort til meg. Vi holder hender, mens vi prøver å summe oss. Klokken er litt over 0300 på natten. Det hele føles som et mareritt.

Jeg titter opp på taket for å se etter sprekker. Shara stirrer på de store familiebildene vi har rammet inn over sengegavlen for å se om de henger trygt.

– Se! Hele rommet rister, sier jeg. Vi ser på hverandre i sjokk.

Shara løper inn på barnerommet for å se etter yngstejenta vår, Lydia. Hun må støtte seg på veggene på vei bort. Jeg ser til eldstemann Laurina, som igjen har sneket seg inn i vår seng i løpet i natten.

Full panikk

– Hun sover, roper Shara fra naborommet.

– Det gjør Laurina også, svarer jeg, og priser meg lykkelig over at jentene har så gode sovehjerter denne natten. Så slipper de å se mamma og pappa i full panikk-modus.

Familien min på julemarked i Beirut. Fra venstre Shara, Laurina og Lydia

– Hva skal vi gjøre, spør Shara? Vi må komme oss ut!

– Vi kan ikke vekke jentene, og gå ned 17 etasjer nå, sier jeg.

–La oss gå på den lille doen, det er det sikreste stedet uten vinduer, foreslår Shara.

Vi tar jentene i armene, og gynger oss bort til gjestedoen.

På vei ut i gangen ser vi de andre dørene i leiligheten, som vi pleier å lukke om natten, åpne og smelle igjen ukontrollert på grunn av den kraftige svaiingen i bygningen.

Pulsen er skyhøy. Blikket og sansene er skjerpet. Vi føler oss bort langs veggene til doen i den mørklagte leiligheten. Ristingen varer i litt over ett minutt, men føles som en evighet.

Tanken på at leilighetsbygget vårt på 34 etasjer rister så kraftig at vi knapt kan stå oppreist skremmer livet av oss.

Vi bor i høyblokka til venstre. Under jordskjelvet svaiet det enorme bygget fra side til side.

Så, plutselig gir ristingen seg. Vi er fortsatt i sjokk, men lister oss ut av toalettet. Alle dørene står på vidt gap.

Paralysert av skjelvet

Vi legger jentene mellom oss i senga vår, og holder hardt rundt dem. Vi klarer ikke å sove. Shara strekker ut hånda si over jentene.

– Se, jeg skjelver.

Mens vi ligger der står tiden stille. Vi begriper ikke det vi nettopp har opplevd.

Normalt ville jeg raskt oppdatert meg ved å kaste meg over mobilen. Men nå var jeg satt ut. Jeg bare lå der, og kysset Laurina ømt på panna. Shara googler seg frem til at det har vært et kraftig jordskjelv i Tyrkia.

–Tyrkia, tenker jeg. Det er jo hundrevis av kilometer unna.

– Tenk hva slags ødeleggelser det skjelvet har ført til i der når vi i Beirut opplevde det så dramatisk, sier Shara.

Mens vi ligger trygt i senga, går tankene våre til alle de som lever nærmere episenteret, og hvilket mareritt de må gå gjennom.

MISTET ALT: Tyrkiske barn som tar seg en matbit etter å ha mistet hjemmet sitt. her fra den jordskjelvrammede byen Kahramanmaraş. Foto: OZAN KOSE / AFP

Vi, derimot, var heldige. Veldig heldige. Mens hundretusenvis av mennesker mistet hjemmene sine i Tyrkia og Syria, eller ble begravd under betongmassene, slapp vi med skrekken.

Norsk pass og billett ut

Vi våknet mandag morgen som vanlig klokken 0630. Vi latet som om ingenting hadde skjedd overfor barna. Laurina ble levert på skolen.

Men i Whatsapp-gruppen med de andre foreldrene så vi at nesten alle hadde holdt barna hjemme. Libaneserne var i sjokk. Vi tenkte det kanskje var bra at vi ikke brøt opp hverdagsrutinene til Laurina.

Noen timer senere ringte skolen. De skulle stenge umiddelbart, og ba oss hente henne med en gang.

Det var nemlig sendt ut et tsunamivarsel på grunn av det kraftige skjelvet. Skolen, som ligger rett ved Beirut berømte promenade mot Middelhavet, ville ikke ta noen sjanser i tilfelle havet skyldte inn over hovedstaden.

Da vurderte vi om vi skulle komme oss ut av Libanon. Dra hjem til trygge Norge. Bare for å være på den sikre siden. Ta med barna vekk fra all usikkerheten.

Som norske statsborgere har vi den muligheten uansett hva slags kaotisk situasjon vi befinner oss i. Bare ta første flyet, og redde oss selv og våre nærmeste ut.

Det har jeg opplevd flere ganger. Da Taliban tok Kabul, og afghanere desperat klamret seg til militærfly på rullebanen for å komme seg ut.

KASO: Det var denne folkemengden jeg ble dratt ut av norske soldater. Slik så det ut rett utenfor Kabuls militære flyplass. Foto: Yama Wolasmal

Da sto jeg blant tusenvis av afghanere utenfor en av portene til militærflyplassen i Kabul. Den som slapp gjennom de portene var sikret en plass ut av kaotiske Afghanistan.

Selvforakt kryper innpå

Jeg var blant de utvalgte. Igjen var jeg blant de få heldige. Jeg ble reddet ut av norske soldater. De slepte meg ut av folkemengden, og dro meg inn på basen. Tilbake sto alle afghanerne.

Noen dager senere ble jeg og andre nordmenn evakuert ombord samme type militærfly som afghanere hadde falt i døden fra noen dager tidligere.

Jeg var jo norsk borger, tross alt. Jeg måtte jo reddes ut av fødestedet mitt som imploderte foran øynene på oss.

Jeg sier ikke dette fordi jeg er glad i selvpisking. Men jeg skal ikke lyve. Det spiser meg opp innvendig. Urettferdighetsfølelsen kjennes som en slegge i magen.

Hvorfor skal jeg være blant de heldige? Hva er egentlig forskjellen på meg og alle de andre rundt meg? At jeg har et norsk pass?

Den følelsen har ytterligere blitt forsterket den siste uken fordi jeg har jobbet tett med å følge jordskjelvofrene i steder som Idlib-provinsen i Syria.

Jordskjelvofre i Idlib i Syria. Foto: AA/ABACA / Abaca

Der bor det om lag 4 millioner mennesker. Halvparten internt fordrevne. Flyktninger i eget land. De som har overlevd krig, tønnebomber og terrorgrupper som IS i mer enn 11 år. I Idlib mangler de mat, vann, drivstoff, medisiner og husly.

Det var situasjonen der før en av de verste naturkatastrofene i Midtøsten på nesten 100 år rammet dem.

De har ingen steder å rømme. Ingen steder som er trygge. De lever under åpen himmel nå, og håper på en brødbit og en slurk med vann i løpet av dagen.

Gutten fra Idlib

Jeg får ikke bildene av lille Hammoudi ut av hodet. Et lokalt sykehus i Syria sendte meg videoer av hvordan han ble reddet ut. Sjuåringen lå begravd under betong og vridd metall i tre døgn. I videoen kan man se at redningsmannskapene sliter med å få gutten ut av ruinene, mens han vrir seg i smerte.

Årsaken: han sitter fast i armene til sine døde pappa. Den vesle gutten må rives ut av de en gang så trygge, men nå stive og livløse armene til faren som trolig holdt rundt sønnen for å beskytte ham.

Kosedyr i ruinene i Syria. Foto: Juma Mohammad / Zuma Press

Hver gang jeg kommer på blikket til Hammoudi, har jeg klemt hardt og lenge på jentene mine – og priset meg lykkelig.

Som nordmenn er vi nesten alltid sikret en billett ut av land som rammes av naturkatastrofer, krig, konflikt, politisk kaos, eller sosial omveltning. Enten kommer vi oss ut på egen hånd, eller så blir vi hentet av norske myndigheter.

Det viser hvor uforskammet heldige vi er i en verden som i stor grad preges av naturkatastrofer, uro, kaos, og konflikt.

Shara satte ord på det:

– Det er som om vi vinner verdens mest urettferdige lotteri, hver eneste gang.