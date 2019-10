Midlertidig våpenhvile i Syria

Det er USAs visepresident som forteller dette torsdag kveld. Våpenhvilen skal vare i 120 timer slik at syriske kurdere kan trekke seg ut av grenseområdene.

Det er foreløpig uklart når en slik våpenhvile skal tre i kraft.

Tyrkia skal ifølge Pence avslutte militæroperasjonen etter at kurdisk milits har gjennomført sin tilbaketrekning.

Besøkte Erdogan

USAs visepresident Mike Pence og utenriksminister Mike Pompeo var torsdag på besøk i Tyrkia. De forsøkte å overtale president Erdogan til å stanse krigføringen i Syria.

Pence, Pompeo og Det hvite hus' nasjonale sikkerhetsrådgiver Robert O'Brien ankom presidentpalasset i Ankara torsdag. Pence og Recep Tayyip Erdogan var alvorspreget da de håndhilste. De gjennomførte deretter et halvannen times møte.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og USAs visepresident Mike Pence under samtalene i Ankara torsdag. Foto: HUSEYIN ALDEMIR

Etter samtalene ble det klart at det inngås en midlertidig våpenhvile.

Sanksjoner

USA har innført sanksjoner mot Tyrkia som følge av militæroffensiven. De ble innledet da Trump overraskende kunngjorde amerikansk tilbaketrekning fra Nord-Syria. Sanksjonene vil bli stilt i bero så lenge våpenhvilen varer.

Samtalene mellom den tyrkiske og amerikanske delegasjonen ble holdt i presidentpalasset. Foto: HANDOUT

Trump har fått kraftig kritikk både fra demokrater og republikanere etter beslutningen, men fraskriver seg ansvaret. Han forsøkte onsdag å distansere seg fra konflikten.

– Dersom Tyrkia går inn i Syria, er det en sak som angår Tyrkia og Syria, ikke Tyrkia og USA, sa Trump.

Han uttalte også at kurderne, som USA har støttet, «ikke er engler».

At syriske og russiske styrker etter avtale med kurderne nå har rykket inn i områdene de amerikanske soldatene ble trukket ut av, blåser Trump av.

– Det er helt greit. De har mye sand der borte, så det er mye sand å leke med. La dem utkjempe sine egne kriger, sa han onsdag.

Kampene pågår inne i Nord-Syria. Dette bildet er tatt i Ras al-Ayn. Foto: Cavit Ozgul / Cavit Ozgul

Mazloum Abdi er kommandør for de kurdiske styrkene som sto på USAs side i kampen mot IS. Det er de samme styrkene som nå er under angrep av USAs NATO-allierte Tyrkia. Torsdag bekreftet Abdi kurderne ber Russland og Assad-regimet om beskyttelse.

Presser Erdogan

USA nekter for å ha gitt grønt lys til den tyrkiske militæroffensiven. Et brev Trump sendte til Erdogan 9. oktober kan tyde på det motsatte. Det er datert samme dag som angrepene startet.

– Dersom du gjør dette på riktig og humant vis, vil historien se positivt på deg. Dersom det ikke skjer gode ting, vil du for evig og alltid bli sett på som en djevel, skriver Trump i brevet.

Tyrkiskstøttede militssoldater ved grensebyen Akçakale i Tyrkia. De kjemper sammen med tyrkiske styrker mot kurdere i Nord-Syria. Foto: MURAD SEZER

Trump truer videre med å ødelegge tyrkisk økonomi dersom Tyrkia ikke trår varsomt i Syria.

– Du ønsker ikke å bli stilt til ansvar for å ha slaktet tusenvis av mennesker, og jeg ønsker ikke å måtte ødelegge tyrkisk økonomi – noe jeg akter å gjøre. La oss bli enige om en god avtale, skriver Trump.

Syrias president Bashar al-Assad kom torsdag med sin første uttalelse om den tyrkiske offensiven. Assad sa at hans styrker vil svare på offensiven med «alle legitime midler».

Ifølge al-Jazeera har det fra tyrkisk side blitt rettet anklager mot de kurdisk-syriske styrkene om bruk av kjemiske våpen.