Michelle og Barack Obamas nye portretter får blandet mottakelse

Det er første gang de offisielle portrettene av en tidligere president og en tidligere førstedame er laget av svarte kunstnere.

– Likner ikke

Kunstneren Kehinde Wiley fra Brooklyn hadde fått oppdraget med å portrettere Barack Obama. Han ble malt sittende på en stol i en hage.

Michelle Obama ble malt av Amy Sherald, en svart artist som har sin base i Baltimore.

På Twitter og på andre sosiale medier ble portrettene heftig kommentert etter avdukingen. Mange mente portrettene ikke viste noen likhet med dem de skulle portrettere i det hele tatt. Andre kommentarer påpekte hvor fantastiske portrettene har blitt, og at de kunstneriske uttrykkene som de nå var blitt var riktige.

Spesielt portrettet av Michelle Obama får gjennomgå. Flere Twitter-brukere mener portrettet ser fint ut, men at det ikke ligner på Michelle Obama.

– Ugh, dette yter ikke en mektig, vakker kvinne rettferdighet, skriver twitter-brukeren OusieM.

– Denne kunstneren liker åpenbart ikke Obamaene, skriver Katherine p.

Andre igjen mener bildet av den tidligere presidentfruen ser ut som den mannlige, amerikanske fotballspilleren Troy Polamalu.

En ydmyk Barack Obama

Hovedpersonene ga uttrykk for at de var fornøyd med hva kunstnerne hadde fått til.

– Å si at jeg er ydmyk er et «understatement». Kehinde Wiley og jeg har flere ting til felles. Begge har hatt en amerikansk mor som har oppdratt oss, en afrikansk far som var fraværende i livene våre og en søken etter hvor vi egentlig passet inn.

– Jeg skrev en bok om den reisen, fordi jeg ikke kan male. Jeg mistenker at Kehindes reise vises i hans kunst. Jeg ble truffet av måten hans portretter utfordrer måten vi ser på makt og privilegier, skriver Barack Obama i en kommentar på Instagram.

Nasjonalt portrettgalleri

Dette er de offisielle portrettene av det tidligere presidentparet som skal henge i The Smithsonian National Portrait Gallery.

Michelle Obama kaller dette for overveldende på Instagram. Da mener hun at hun tenker på alle de unge menneskene som kommer til å besøke det nasjonale galleriet der disse portrettene vil henge.

– Som ung jente, ikke i mine villeste drømmer, ville jeg ha sett for meg et slikt øyeblikk. Ingen i min familie har noen gang blitt portrettert – det finnes ikke noe portrett av Robinson-familien eller Shield-familien fra «South Side» av Chicago, skriver Michelle Obama.