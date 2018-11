«Det handler ikke om hvor du ender til slutt. Det ligger makt i å tillate deg selv å bli kjent og hørt, i å eie din egen unike historie, i å bruke din autentiske stemme. «

Slik avslutter Michelle Obama sin selvbiografi «Becoming», som allerede i dag foreligger på norsk med tittelen «Min Historie».

Michelle Obama vokste opp i Chicago. Foto: privat

Michelle Obama har makt til å bli hørt, og hun vil bruke denne makten til å gi andre den samme makten i et USA der det er stadig mer krevende å vinne fram i konkurransen.

Bokturneen hun legger ut på i dag er utsolgt, men det er nok tvilsomt hvor mange av dem Michelle Obama gjerne vil nå som har råd til billettene.

Hun skal ikke bokbades i bokhandler eller små teatersaler, men i store idrettsarenaer i ti amerikanske byer. Boka er forhåndsbestilt i rekordantall, og Oprah Winfrey, som er med på lanseringen i Chicago i kveld, har allerede gjort boka til neste måneds tittel i sin bokklubb.

– Her er det mye du har ventet på å lese og en hel del du ikke engang visste du ville lese, sier Winfrey i en pressemelding der hun kaller boka inspirerende.

Tilgir aldri Trump

Boka kommer til å selge.

Det er slik Michelle Obama vil begynne på sitt nye liv som påvirker og forbilde, ikke ved å bli en del av diskusjonen om hvordan det demokratiske partiet skal finne veien videre.

«Jeg kommer aldri til å stille til valg, noen gang. Jeg har aldri likt politikk og erfaringen min de siste ti årene har gjort lite for å forandre på det», skriver hun.

I intervjuer de siste dagene har hun understreket at hun ikke har noen intensjon om å bli politiker og at hun selvsagt ikke lyver når hun sier det, siden alle vet at hun aldri har vært interessert i politikk.

I boka beskriver hun også sitt sinne overfor Donald Trump.

Michelle Obama hører på president Donald Trumps innsettelsestale i januar 2017. Foto: Carlos Barria / Reuters

Da han plantet konspirasjonsteorien om at hennes mann ikke skulle være født i USA i 2008-valgkampen, mener hun at han satte sikkerheten til døtrene Sasha og Malia i fare.

«Og det vil jeg aldri tilgi ham for», skriver Michelle Obama.

Hun skriver også at Trumps uttalelse om at han kunne gjøre hva han ønsker med kvinner i valgkampen, gjorde henne uvel. Og hun legger ingenting imellom når hun beskriver sjokkfølelsen på valgnatten i 2016.

Michelle Obama og døtrene Sasha og Malia. Foto: Rick Wilking / Reuters

Jenta fra South Side

I boka bruker Obama mye plass på oppveksten på Chicagos sørside, eller østkant for å bruke en lettere forståelig terminologi.

Michelle Obama studerte ved Priceton. Foto: privat

Hun forteller om foreldrene som brukte alle sine ressurser på at hun og broren Craig skulle få flere muligheter enn de selv hadde. Begge barna fikk sin utdannelse ved prestisjefylte Princeton. Craig var basketstjerne, Michelle mer en akademisk stjerne.

Faren Fraser hadde MS og døde da han var 55 år gammel etter å ha jobbet i Chicagos vannverk nesten til det siste.

Moren Marian flyttet inn i Det hvite hus etter at datteren hadde tryglet henne om det en lang stund, men hun insisterte på å vaske sine egne klær i alle de åtte årene storfamilien bodde der.

Michelle Obama beskriver huset og den enorme overgangen det var å flytte dit.

Michelle Obamas prosjekt

Det er reisen hennes som får det meste av plassen i boka. Det er en reise som går fra Chicagos afroamerikanske arbeiderklassestrøk, via prestisjetunge Princeton og kanskje når sitt klimaks i en hjertelig passiar med Dronning Elizabeth om vonde sko og kvinners høyde.

Dronning Elizabeth og Michelle Obama. Foto: Daniel Hambury / AP

Ved å bruke så mye tid på reisen, vil hun hjelpe andre til å ta eierskap til sine historier slik at de kan bli sett og hørt i det amerikanske samfunnet.

Det er det som lenge har vært Michelle Obamas prosjekt.

I Det hvite hus inviterte hun unge jenter til å dele sine erfaringer. I boka skriver hun om usikkerheten som følger med det å være annerledes i de privilegerte miljøene hun er blitt en del av.

En bar skulder

Michelle Obama var alltid en stilig førstedame, og ble sammenlignet med Jackie Kennedy for sin klesstil.

Foto: AP

På forsiden av selvbiografien finner vi imidlertid et bilde som ikke ligner noe som har prydet selvbiografien til en presidentfrue.

Michelle Obama viser en bar skulder til kameraet.

Hun byr på seg selv i boka også. Åpent og ærlig skriver hun om hvordan det er å slite med å bli gravid og hvordan det var å bli beskrevet som sint og farlig svart kvinne etter at hun på et av ektemannens valgmøter i Wisconsin i 2008, sa at hun for første gang på lenge var stolt av å være amerikaner.

–Det var første gang jeg opplevde at noen tok stemmen min og forvrengte den slik at jeg mistet kontrollen over den, sier hun i et intervju med ABC News.

Michelle Obama fikk stemmen sin tilbake. Hun brukte den i Det hvite hus og kommer utvilsomt til å bruke den i amerikansk politikk framover.

Bare ikke som politiker.