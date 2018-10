I anledning den internasjonale jentedagen torsdag, stilte tidligere førstedame Michelle Obama, opp i et intervju i aktualitetsprogrammet «Today Show» på NBC.

I intervjuet fortalte Michelle Obama at hun ble overrasket over den massive responsen den lille halspastillgesten fra George W. Bush har fått.

Det som av mange har blitt beskrevet som et rørende øyeblikk, skjedde under minnestunden til den tidligere senatoren og presidentkandidaten John McCain i Washington i begynnelsen av september.

– Han fikk en halspastill fra Laura (Bushs kone red.anm.), og jeg ba han om å gi meg en. Da sa han «åh, ok», sier Michelle Obama i intervjuet, skriver Time.

Det morsomme, ifølge den tidligere presidentfruen, var imidlertid at halspastillene stammer fra Det hvite hus.

– Jeg spurte han hvor lenge han har hatt dem og da svarte han «Lenge, vi fikk mange av dem!»

– Han er en fantastisk mann

At de to forhenværende presidentparene har et nært bånd, har blitt observert ved en rekke anledninger. Ifølge Michelle Obama skyldes dette at de fire plasseres ved siden av hverandre under offentlige tilstelninger.

– Derfor er han min medsammensvorne på alle store arrangementer. Vi er sammen hele tiden, og jeg elsker han til døden. Han er en fantastisk mann. Han er en morsom mann, sier Obama i TV-intervjuet.

Uttalelsene har ført til en rekke medieoppslag det siste døgnet. På Twitter hylles Michelle Obama for hennes raushet, men også George W. Bush får rosende ordelag.

«Jeg er på en måte forelsket i vennskapet mellom George Bush og Michelle Obama», skriver en.

«Jeg elsker Michelle Obama! Hun er virkelig best, og George W. Bush har vokst på meg! De er så morsomme sammen», skriver en annen.

En annen Twitter-bruker viser til rapperen Kanye Wests besøk hos president Donald Trump, og skriver at de to hendelsene er viktige symboler på fellesskap til tross for politiske og raseforskjeller.

– Partitilhørighet og farge splitter oss ikke

Michelle Obama går inn i historiebøkene som den første svarte presidentfruen. I løpet av de åtte årene hun tilbrakte i Det hvite hus, opplevde hun å bli utsatt for rasisme en rekke ganger.

I «Today Show» på NBC torsdag sa Michelle Obama at hun forstår hvorfor vennskapet med Bush-ekteparet har fått så mye oppmerksomhet.

Hun mener folk er opptatt av motsetningene dem imellom. Både fordi Bush-ekteparet representerer republikanerne, og fordi de har en annen hudfarge,

– Partitilhørighet og farge splitter oss ikke. Det er beskjedene vi sender. Hvis vi voksne ikke oppfører oss ordentlig, kan vi ikke forvente at barna våre gjør det heller.