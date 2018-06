Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale»

I den prisbelønte tv-serien «The Handmaid's Tale» som er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985, foregår handlingen i det totalitære samfunnet Gilead, som styres av et fundamentalistisk styre, hvor kvinners livmor blir behandlet som om det var statens eiendom.

FILMSKAPER: Michael Moore en av de få liberale kulturskikkelsene som spådde at Donald Trump ville vinne presidentvalget. Foto: Angela Weiss / AFP

På grunn av lave fødselsrater, blir friske kvinner sendt i en slags «fødetjeneste» der målet er at de skal føde et barn for et utvalgt ektepar.

Liberale Moore sammenlignet i intervjuet USA med tv-serien, blant annet i kjølvannet av at høyesterettsdommer Anthony Kennedy kunngjorde at han vil pensjonere seg denne uka.

Filmskaper Michael Moore sa at den beste delen av tv-serien er tilbakeblikkene hvor hovedpersonen i tv-serien June Osbourne, som er spilt av Elisabeth Moss, forsøker å finne punktet der det var for sent.

– Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore.

Ba folk ta til gatene

Videre ba filmregissøren amerikanere om å ta til gatene for å demonstrere for å utsette Trumps valg av ny høyesterettsdommer i USA, til etter mellomvalget i november.

GIKK AV: Høyesterettsdommer Anthony Kennedy (81) gikk av med pensjon tidligere denne uka. Foto: Joshua Roberts / Reuters

USA står fremfor et dramatisk valg etter at den 81 år gamle høyesterettsdommeren Anthony Kennedy annonserte at han pensjonerer seg denne uka.

Kennedys avgang gir president Donald Trump sjansen til å utnevne en ny dommer som kan bli sittende i 30–40 år og som vil gi høyresiden et klart flertall.

Kennedy balanserte i midten mellom fire liberale og fire konservative dommere, og det er hans stemme som avgjorde at homofile ekteskap ble legalisert. Kennedy har også konsekvent forsvart kvinners rett til abort.

Ny film

Torsdag ble også premieredatoen for Moores nye dokumentar «Fahrenheit 11/9». Tittelen er en henvisning til datoen Donald Trump ble valgt til USAs president.

I intervjuet med Bill Mahler sa Moore at han håper filmen, som kommer på kino i USA 21. september, noen uker før det amerikanske mellomvalget vil få flere til å stemme.

VANT OSCAR: Michael Moore vant i 2002 Oscar for filmen «Bowling Columbine». Foto: Kevork Djansezian / AP

Filmens tittel er også et hint til Moores dokumentar fra 2004 «Fahrenheit 9/11» hvor han rettet et kritisk blikk på president Bush sin krig mot terror.

Den nye filmen blir beskrevet som «et provoserende og komisk blikk på tiden vi lever i».

Filmnyheten ble sluppet torsdag, da Michael Moore var på opptakene til «The Late Show» med Stephen Colbert, hvor Moore også viste et klipp fra filmen der han ble sparket ut av Trumps golfklubb ved Mar-a-Lago i Florida, skriver NTB.