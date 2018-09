Mexico: Innbyggere raser mot liktrailer

Drapsstatistikken i Mexico nådde en ny topp i fjor, med over 30.000 registrerte drap. I juli i år opplevde landet sin verste måned siden statistikken startet i 1997, med 2599 drap.

Det betyr at flere likhus er fulle, og i Guadalajaras forstad Tlaquepaque har det gått utover innbyggerne.

Der begynte flere å klage over en vond lukt i nabolaget, noe som viste seg å stamme fra et vogntog som sto i utkanten av forstaden.

– Dette påvirker barna våre. Det lukter forferdelig, og det kommer bare til å lukte verre og verre jo lenger den står der, sier Patricia Jiménez til nyhetsbyrået Reuters.

Det viste seg at traileren, som har et kjøleanlegg, inneholdt over 100 lik. Lokale medier skrev først at tallet var 157, men kilder hos de lokale myndighetene hevder tallet er nærmere 100.

– Lukten kom i bølger. Det som var mistenkelig var at politibiler alltid var der, og om natten var det bjeffing fra vakthunder og masse fluer, sier Guadalupe Vázquez til CNN.

Venter på nytt likhus

Det var lokale tjenestemenn som oppdaget det provisoriske likhuset på en inspeksjonsrunde før helga, sier ordfører María Elena Limón. De fikk beskjed om å holde seg unna da de kontaktet delstatsmyndighetene.

Roberto López hos justisdepartementet i delstaten Jalisco opplyser at likhuset er fullt, og at et nytt skal stå ferdig innen seks uker.

Frem til da skal traileren voktes døgnet rundt. Den er nå flyttet til et industriområde nærmere myndighetenes kontorer etter ordre fra ordføreren, og saken etterforskes.

Luis Octavio Cotero, som leder den rettsmedisinske avdelingen hos politiet i Jalisco, har nå fått sparken, skriver BBC.

Cotero hevder på sin side at avgjørelsen om å bruke traileren ble tatt av delstatens justisdepartement for to år siden, og at han er gjort til syndebukk. Han hevder også at det finnes en trailer til, med ytterligere 150 lik.

Delstaten Jalisco er hardt rammet av krigen mellom kartellene i Mexico. For to uker siden ble fire politibetjenter skutt og drept på åpen gate i Guadalajara. Foto: Stringer / Reuters

Offer for kartellkrigen

I Mexico er det ulovlig å kremere lik som kan knyttes til voldskriminalitet før etterforskningen er ferdig og saken er avsluttet.

I Jalisco ble det registrert 1369 drap i fjor. Delstaten har blitt offer for den blodige krigen mellom landenes narkotikakarteller.

Kartellet Jalisco New Generation regnes som den største rivalen til Sinaloa-kartellet, som ble ledet av Joaquín «El Chapo» Guzmán.

USA og Mexico har utlovet en dusør på 1,5 millioner dollar for informasjon som leder til pågripelsen av kartellets leder, Nemesio Oseguera Cervantes, også kjent som «El Mencho».

Over 200.000 mennesker er drept eller forsvunnet siden Mexicos regjering erklærte krig mot organisert kriminalitet i 2006.