Mexico frykter kaotiske flyktningleirer langs grensa til USA

De rundt 11 millioner innvandrerne som bor i USA uten oppholdstillatelse risikerer å bli rammet av Trump-administrasjonens planlagte tiltak mot ulovlig innvandring som ble kjent tirsdag.

Flertallet av dem er mexicanere og mellomamerikanere fra Honduras, Guatemala og El Salvador som nå frykter å bli kastet ut etter å ha bodd i USA i mange år.

Hittil har USA bare sendt mexicanske statsborgere tilbake til Mexico, mens borgere av andre land er blitt sendt med fly til sine hjemland.

Dumpes over grensa

Men Donald Trumps nye plan innebærer at andre enn mexicanere kan bli dumpet rett over grensa i et område der de ikke har noen tilhørighet og som er sterkt preget av narkovold.

Og der kan titusener av mellomamerikanere bli sittende i leirer mens de venter på at asylsøknadene deres blir behandlet i USA.

Det eneste som virker sikkert i Mexico, er at myndighetene overhodet ikke er forberedt på å håndtere en slik situasjon.

Haitiske migranter utenfor Casa del Migrante i Tijuana. De tar seg av migranter som venter på å komme seg over grensa til USA, men kapasiteten er begrenset. Foto: EDGARD GARRIDO / Reuters

– Ikke på noen måte, sier presten Patrick Murphy som driver Casa del Migrante i grensebyen Tijuana. Der bor for tiden 55 haitiske flyktninger som ikke rakk å ta seg inn i USA før Trump overtok som president.

Det er heller ikke klart om USA kan tvinge Mexico til å ta imot folk fra andre land som ikke har rett til opphold der. Men det er tegn som tyder på at USA vil revurdere bistanden til Mexico for å presse landet.

– Jeg håper Mexico har mot til å si nei til det, sier Murphy.

Heksejakt

I USA kaller menneskerettighetsgrupper de nye tiltakene en heksejakt som kan skade familier med dype røtter i USA, og også være skadelig for USAs næringsliv og økonomi.

Les også: Flere hundre papirløse innvandrere arrestert i USA på få dager

Men den nye ministeren for innenlandsk sikkerhet John Kelly skriver at den økte ulovlige innvandringen er et stort press på ressursene og en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet.