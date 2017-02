Mexico «bekymret og irritert» over USAs «farlige» politikk

USAs utenriksminister Rex Tillerson har siden onsdag vært i Mexico by, og torsdag kveld holdt han en pressekonferanse sammen med Mexicos utenriksminister Videgaray.

Der sa Videgaray at Mexico er bekymret og irritert over deler av USAs politikk som de mener er farlig for landet.

– Vi har tatt et steg i riktig retning, sa riktignok Videgaray, men han understreket samtidig at forhandlingene med USA fremover kommer til å bli lange, og ikke nødvendigvis enkle.

Videgaray mener alle temaer burde ligge på forhandlingsbordet under samtalene – og nevnt immigrasjon, sikkerhet og handel som eksempler. Enn så lenge er de to landene blitt «enige om å være uenige».

– I møtet anerkjente vi begge at to sterke og suverene stater vil være uenige fra tid til annen, sa Tillerson, som tidligere har uttalt seg svært lite til pressen.

Avviser «massedeportasjoner»

I tillegg til den mye omtalte muren, er det blant annet nye retningslinjer for deportering av ulovlige innvandrere, president Trumps uttalelser om en mulig importskatt på 20 prosent for meksikanske produkter og en mulig reforhandling av frihandelsavtalen NAFTA som bekymrer meksikanerne.

Ifølge Videgaray har USA og Mexico blitt enige om at de deler ansvaret for migrasjonsstrømmen gjennom Mexico.

USAs minister for innenlands sikkerhet John Kelly, som også deltok på pressekonferansen, gjentok også sine uttalelser om at det ikke vil bli aktuelt å «massedeportere» mennesker ut av USA. USA skal ikke bruke militærmakt til å håndheve immigrasjonslovgivningen, lovet Kelly.

– Ikke på opprydningstur

Kelly og Tillerson møtte flere representanter for Mexicos regjering torsdag. Den amerikanske delegasjonen ankom landet dagen før, og onsdag møtte Tillerson og Kelly Mexicos president Enrique Peña Nieto, utenriksminister Luis Videgaray og innenriksminister Miguel Ángel Osorio Chong.

Amerikanernes besøk kommer etter at den meksikanske presidenten avlyste sitt besøk til Washington etter bråk om Trumps planlagte grensemur.

Turen har av mange blitt tolket som et forsøk på å bedre det lunkne forholdet mellom de to landene, men under en pressekonferanse onsdag avviste Trumps pressetalsmann Sean Spicer at de to ministrene er sendt til Mexico for å rydde opp etter Trump.

– Vi har et veldig sunt og robust forhold med den meksikanske regjeringen og meksikanske tjenestemenn, sa Spicer.

Mexico på sin side har gjort det klart at de ikke kommer til å løfte en finger for å rette seg etter de amerikanske presidentordrene. Meksikanske ledere har stått i kø for å si at det ikke er aktuelt å betale for noen mur.