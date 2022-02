Meta innfører meteren i virtuell verden etter trakassering

Facebooks morselskap Meta åpnet før jul dørene til sin virtuelle verden Horizon Worlds for publikum.

Ved hjelp av VR-briller kan man bevege seg rundt i et digitalt kunstig miljø og treffe andre mennesker. Et slags Facebook for viderekomne. Man skaper sin egen avatar som interagerer eller spiller spill med andre brukere.

Ble befølt og beglodd

Men når folk trer inn i en ny verden, tar de ofte også med seg uvanene fra den virkelige verden.

Noen dager før åpningen, fortalte en kvinnelig betatester om at hun hadde blitt seksuelt antastet av en mannlig bruker i Horizon world.

– Seksuell trakassering er ingen spøk på det vanlige nettet, men i virtuell virkelighet får det et nytt nivå som gjør det enda mer intenst, skrev kvinnen i en gruppe for betatestere på Facebook.

– Ikke bare ble jeg befølt i går, men det var andre mennesker der som støttet opp under oppførselen og fikk meg til å følge meg alene, skriver kvinnen, ifølge The Verge.

Britiske Nina Jane Patel fortalte i forrige måned Daily e-post om sin opplevelse i Horizon Worlds.

– Jeg entret lobbyen med en avatar som så akkurat ut som meg. Middelaldrende, blond og kledd i jeans og en langermet topp.

– I løpet av et minutt var jeg omringet av tre mannlige avatarer som kom mot meg og befølte meg.

Mennene skal ha kommet med seksuelle kommentarer og tatt skjermdumper av trakasseringen mens hun forsøkte å slippe unna. Hun endte med å rive av seg VR-brillene.

Selv om Patel ikke fysisk kjente tilnærmelsene, har opplevelsen satt en støkk i henne. Hun er bekymret for hva hennes tre døtre og andre kvinner kan bli utsatt for i det hun beskriver som en «lovløs virtuell verden».

Kommer tettere på

Bloombergs teknologijournalist Parmy Olson forteller til BBC at også hun har hatt ubehagelige opplevelser i Horizon Worlds.

– Jeg oppdaget raskt at jeg var den eneste kvinnen der inne. En gruppe menn kom mot meg og stirret på meg uten å si noe. Så begynte de å ta bilder av meg og en mann kom helt opp til meg og sa noe.

– Når noen er nær deg i virtuell virkelighet og snakker til deg, er det bokstavelig talt som om de snakker rett inn i øret ditt. Det satte meg ut, forteller Olson.

Hun forteller at hun har hatt lignende opplevelser på Microsofts virtuelle plattformer.

– Jeg stod og snakket med en annen kvinne, og etter noen minutter kom det en fyr bort og snakket med oss. Han fulgte etter oss og sa upassende ting, så vi måtte til slutt blokkere ham, forteller hun.

Olson vil ikke beskrive opplevelsene som trakasserende, men at det føltes ekkelt og ubehagelig,

Innfører intimgrenser

Før helgen varslet Horizons nestsjef Vivek Sharma i et blogginnlegg at de nå tar grep for å hindre invaderende oppførsel.

Selskapet innfører nå en standardinnstilling i Horizon-programvaren som hindrer at folk kan komme uanstendig nær hverandre.

Intimgrensen er satt til fire fot, drøyt 1,2 meter. Hvis noen forsøker å nærme seg ytterligere, blir det bråstopp.

Denne illustrasjonen viser hvordan brukerne av Horizon Worlds kan holde anstendig avstand til hverandre. Foto: Meta

Man vil heller ikke merke bevegelse i VR-brillene, selv om en inntrenger står og stanger i den personlige bobla di. Tidligere har selskapet lansert en funksjon for å forhindre hånd-trakassering, hvor animasjonen brytes i det en hånd kommer for nær.

– Vi har bevisst innført dette som standard fordi vi tror det vil virke oppdragende, noe som er viktig i et relativt nytt medium som virtuell virkelighet, skriver Sharma.

I fremtidige oppdateringer vil brukerne få mulighet til å utvide og innskrenke intimgrensen etter egne preferanser.

Meta Norden: – Skal være trygt

NRK spurte Meta Norden hva de tenker om problemet med at noen avatarer antaster andre.

I en e-post svarer selskapet at de ønsker at alle i Horizon Venues skal ha en positiv opplevelse. (Horizon Worlds er en del av Horizon Venues plattformen red.anm)

Lukasz Lindell, kommunikasjonsansvarlig for Meta Norden. Foto: Privat

«De skal enkelt finne sikkerhetsverktøyene som kan være til hjelp i en slik situasjon – som igjen hjelper oss med å undersøke og iverksette tiltak. Horizon Venues skal være trygt», skriver kommunikasjonsansvarlig for Meta Norden Lukasz Lindell.

Han legger til at de vil fortsette å gjøre forbedringer etter hvert som de lærer mer om hvordan folk samhandler.

«Spesielt når det gjelder å hjelpe folk med å rapportere ting på en enkel og pålitelig måte».