Merkels stabssjef til NRK: – Overbevist om valgseier

Partiprogrammet til Kristendemokratene (CDU) og deres bayerske søsterparti CSU ble lagt frem på en pressekonferanse i Berlin mandag.

– Vårt framtidige prosjekt for Tyskland betyr velstand og sikkerhet for alle, proklamerte forbundskansler Angela Merkel og delstatslederen i Bayern, Horst Seehofer fra talerstolene.

Seierssikker

FELLES SAK. Forbundskansler Angela Merkel og Bayerns delstatsleder Horst Seehofer la fram CDU/CSUs valgprogram sammen. Foto: Guri Norstrøm / NRK

– Dette er et program for den politiske midten i Tyskland og jeg er overbevist om at vi med dette programmet vil få et klart regjeringsmandat, sier Peter Altmaier i et intervju med NRK etter pressekonferansen.

Altmaier har vært Merkel sin stabssjef siden 2013 og utdyper:

– De siste tolv årene hvor Merkel har vært forbundskansler har det skjedd store omveltninger. Økonomien vokser, det har blitt fem millioner flere arbeidsplasser, det går bedre for pensjonistene og lønningene stiger. Nå vil vi øke barnestøtten, gi boligstøtte og forbedre grunnskoleutdanningen, sier han.

Skattepolitikk

På meningsmålingene ligger CDU godt foran Sosialdemokratene (SPD). Altmaier mener det særlig er skattepolitikken som skiller de to regjeringspartnerne.

– SPD blander omfordelingsdebatt med rettferdighetsdebatt. De vil gi noe til noen og ta fra noen andre. Det viser seg at dette ikke har fungert i Europa. Derfor har vi som motkonsept et ganske klart punkt: vi vil ikke sette folk opp mot hverandre. Vi er overbevist om at hvis vi får til mer selvstendighet og flere arbeidsplasser i Tyskland, så kommer det alle til gode, sier han.

Hvorvidt de to partiene kan fortsette i koalisjon sammen etter valget, vil han ikke si noe bestemt om nå.

– Vi kjemper for at Merkel skal fortsette som forbundskansler og dette er også noe flertallet i Tyskland ønsker. Deretter skal vi se på hvordan flertallet blir og hvem vi skal sitte i koalisjon med.

Tvil

VALGLØFTER. Politisk kommentator for den tyske tv-kanalen Phoenix, Gerd-Joachim von Fallois, tror dagens valgløfter vil se annerledes ut etter valget.a Foto: Guri Norstrøm / NRK

Politisk kommentator for den tyske tv-kanalen Phoenix, Gerd-Joachim von Fallois, sier til NRK at han tviler på dagens valgløfter.

– Forbundskansleren sa selv at fordelen med et slikt program er at man kan drømme, men etter koalisjonsforhandlinger vil dette se helt annerledes ut.

Likevel tror han CDU kan regne med flertall ved høstens valg.

– Akkurat nå ser det bra ut for CDU, meningsmålingene er gode. Mange i dette landet har følelsen av at de egentlig har det ganske bra og det er også et stort poeng at CDU/CSU har en forbundskansler som også internasjonalt utøver stort lederskap, mener von Fallois.

Helt sikker kan man imidlertid aldri være.

– Mange velgere bestemmer seg sent, derfor vil omstendighetene, hvordan det ser ut i midten av september være avgjørende, sier von Fallois.

Søndag 24. september er det forbundsdagsvalg i Tyskland.