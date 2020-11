Merkel vil stenge skibakkane

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi skal prøve å bli samde om ei felles stenging av alle skiplassar, sa Angela Merkel da ho la fram nye koronatiltak mot jul i Forbundsdagen torsdag.

Austerrike har reagert kraftig og kravd erstatning om dette skulle skje:

– Skulle EU verkeleg stenge skianlegga, vil det koste 2 milliardar Euro, sa Austerrike sin finansminister Gernot Blümel, tydeleg opprørt på tysdag.

– Er det dette Europa vil, må dei også betale for det, sa Blümel.

Trass motstanden vil Merkel no gjere eit forsøk. Ho får støtte av Frankrikes president Emmanuel Macron og Italias statsminister Giuseppe Conte.

– Å opne desse anlegga i juleferien verkar umogeleg for meg, sa Macron nyleg.

Angela Merkel legg fram koronastrategien for jula den 26. november. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

«Smitteversting»

Skiplassane i Austerrike, mellom andre Ischgl, får mykje av skulda for at smitte spreidde seg i Europa. Også mange norske skituristar var smitta der.

Kritikarane meiner den mektige turistnæringa la press på myndigheitene for å dysse ned smittespreiing på barar.

Når skiheisane til slutt vart stengde, skjedde det på kaotisk vis. Tusenvis av skituristar tok viruset med seg heim til 55 land på fem kontinent.

NRK testar ut munnbindet som føl med i informasjonspakken. Turistnæringa satsar 7 millionar kroner for å gjere det trygt i Ischgl. Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK

Skiplassar som Ischgl tek ingen sjølvkritikk. Ein talsmann for skiheisen der sa nyleg til NRK at dei gjorde det dei kunne med den kunnskapen dei hadde.

Framfor denne sesongen har Ischgl brukt 7 millionar norske kroner på smittevern.

– Vi har gjort alt vi kan for å trygge gjestar, personale og bebuarane i landsbyen, sa Günther Zangerl til NRK.

Günther Zangerl er talsmann for sjølve nervesystemet i Ischgl, skiheisen. Han synest det er vondt med alle skuldingane mot landsbyen han vaks opp i. Foto: Nicola Zini / NRK

Ingen felles strategi i alpane

Italia slit framleis med smittebølgen som råka landet hardt etter sommarferien. Dei vil utsette opninga av skisesongen til tidlegast 10. januar.

For å hindre at det berre er den italienske turistnæringa som lir skade, presser statsminister Conti på for ei felles europeisk løysing.

Opninga den 26. november vart utsett, men leiaren for den lokale turismeorganisasjonen i Ischgl, Andreas Steibl, håpar dei kan berge julesesongen Foto: Roger Sevrin Bruland / NRk

Men skiplassane i Austerrike står fast på at dei vil opne før jul.

Austerrikes Kanslar Sebastian Kurz, kunngjorde onsdag at han ikkje såg på dette som ei felles europeisk sak. Austerrike vil sette opningsdato på eiga hand.

I Brussel har EU signalisert at dei nasjonale regjeringane bør sette sin eigen opningsdato.

– Det finst ingen «ein størrelse passar alle»-tilnærming for korleis ein gradvis og vitskapleg skal lette på tiltaka, sa EU-kommisjonens talsmann Stefan de Keersmaecker torsdag.

På sidelinja står Sveits, som er utanfor EU. Her vil skiheisane gå normalt, så lenge gjestane brukar munnbind.