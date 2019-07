Det gikk mot et nederlag for Tysklands kansler Angela Merkel på EU-toppmøtet denne uka. Det så ut til at hennes kandidat som president for EU-kommisjonen, konservative Manfred Weber, måtte vike for sosialdemokraten Frans Timmermans fra Nederland.

Men, nei! Merkel ofret Weber, som ikke alle EUs toppledere kunne godta. Men hun trakk i stedet opp av hatten en av sine nærmeste fortrolige. Ut på scenen kom Ursula von der Leyen. Hun har sittet i alle Merkels regjeringer. Det hjalp også at Timmermans ikke samlet nok støtte fra EU-land i øst.

Blir von der Leyen godtatt av EU-parlamentet, overtar hun ledelsen av kommisjonens 33.000 ansatte etter Jean-Claude Juncker fra Luxembourg. Hun blir i så fall første kvinne i EUs viktigste jobb.

Det er ventet at den hemmelige avstemningen i EU-parlamentet i Strasbourg skjer i midten av juli.

Kan bli vanskelig av flere grunner

Ursula von der Leyen er ikke det som kalles en «spisskandidat». Partigruppene i parlamentet fremmer tradisjonelt sine egne kandidater som leder av Kommisjonen. De legger deretter fram sitt politiske program. Slik får de folkevalgte den informasjonen om kandidatene som de ønsker.

Tysklands forsvarsminister Ursula von der Leyen kan være på god vei til å knuse glasstaket i EU og bli første kvinner som leder Kommisjonen. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / Reuters

Det har ikke stats- og regjeringssjefene tatt hensyn til i sine forslag denne gangen. Sosialdemokratene og De grønne i EU-parlamentet har allerede sagt at de er skuffet over dette. Og det første Ursula von der Leyen gjorde etter at hun var foreslått som leder av kommisjonen, var å dra til EU-parlamentet i Strasbourg.

Det er også opposisjon mot von der Leyen innad i den tyske regjeringen. Kristendemokraten Merkel er i koalisjon med sosialdemokratene, SPD. De vil ikke ha von der Leyen.

Det førte til at Merkel selv ikke kunne stemme for von der Leyen på toppmøtet. Hun representerte formelt sett hele den tyske regjeringen på toppmøtet, og hele regjeringen stod ikke bak forslaget.

Merkels helomvending har provosert også innad i CSU, som er søsterpartiet til Merkels CDU. Venner og allierte av den opprinnelige kandidaten Manfred Weber mener at han ikke fikk nok støtte.

Italias David-Maria Sassoli (tv) blir ny leder av EU-parlamentet som skal velge EUs nye toppledere. Her gratuleres Sassoli av tyskeren Manfred Weber som likevel ikke ble nominert av Angela Merkel til leder av Kommisjonen. Foto: Jean-Francois Badias / AP

Ukjent i EU-systemet

Ursula von der Leyden er gynekolog og har doktorgrad i medisin. Hun har også studier i økonomi fra Tyskland og LSE i London, og regnes som en reformator innenfor CSU, blant annet i familiepolitikken. Ursula von der Leyden er kjent i Tyskland, men relativt ukjent ellers i EU. Det kan tale mot henne når EU-parlamentet skal si sitt.

På den annen side er det verd å merke seg at Ursula von der Leyen har vokste opp i EU-hovedstaden Brussel. Hun har bodd lengre tid i USA og snakker både engelsk og fransk flytende.

Europa-parlamentarikere i kø for å avgi stemme. Foto: Jean-Francois Badias / AP

Når 28 land skal bli enige ender det som oftest opp i pakkeløsninger og kompromisser mellom ulike land og politiske retninger.

Dersom Merkel til slutt lykkes i sitt politiske spill, har hun skaffet Tyskland den mest ledende posisjon i EU-systemet. Ursula von der Leyden blir i så fall den andre tyskeren i denne rollen, etter Walter Hallstein som ledet kommisjonen fra 1958 til 1967.

Komplisert kabal

Stats- og regjeringssjefene ble også enige om å utnevne liberaleren Charles Michel, til leder av Det europeiske råd. Han er Belgias avtroppende statsminister og får som oppgave å forberede EUs toppmøter. Han overtar etter Donald Tusk fra Polen. Denne funksjonen skal ikke godkjennes av EU-parlamentet.

Spanske Josep Borrell (tv) foreslås som EUs utenriksansvarlige. Charles Michel fra Belgia skal overta som leder av Det europeiske råd, der EUs stats- og regjeringssjefer samles. Foto: AP

Men det må stemmes over de andre forslagene fra stats- og regjeringssjefene. Til unionens utenrikssjef foreslås Spanias utenriksminister Josep Borrell, som er sosialdemokrat. Som sjef for Den europeiske sentralbanken foreslås Christine Lagarde, som har bakgrunn fra det konservative gaullistpartiet i Frankrike. Hun er nå er leder av Det internasjonale pengefondet, IMF.

Kvinner kommer inn i toppledelsen i EU. Christine Lagarde (tv) som foreslått til leder av Den europeiske sentralbanken og Ursula von der Leyen som er foreslått som leder av Kommisjonen. Foto: AP

Det er ingen fra EU-landene i det østlige Europa i forslagene til nye ledere. Heller ingen toppjobb går til de nordiske land. Danske Margrethe Vestager var lenge et hett navn. Hun har vært EU-kommisjonær for konkurransepolitikk.

Dermed ser det ut til at lederskapet av EU de nærmeste år går til politikere fra de store medlemslandene i vest, med Tyskland i spissen. Det gjelder også parlamentet selv, som valgte den italienske sosialdemokraten, David Sassoli, som sin president onsdag.

