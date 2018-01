Mer snø og kulde i vente på USAs østkyst

Ni dødsfall er så langt knyttet til kuldebølgen som har rammet et område fra Texas i sør til Canada i nord den siste uka.

Fra torsdag og inn mot helga må innbyggerne på USAs østkyst forberede seg på muligheten for en kraftig storm, varsler meteorologene i National Weather Service (NWS), USAs nasjonale meteorologiske institutt, skriver The Independent.

De advarer at i tillegg til snø og oppsamling av is, kan sterke vinder blant annet føre til strømbrudd og oversvømmelser.

Områder fra delstaten South Carolina og helt opp til Maine risikerer å bli rammet. Bakgrunnen er et lavtrykk hvor trykket faller svært raskt i startfasen, noe amerikanske medier omtaler som en «bomb cyclone».

– Bitende kulde og vindavkjølingseffekt fortsetter inn mot helga, melder meteorologene i USA.

Trykkfall forklarer

Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvland sier været kan skape trøbbel for både fly, biler og busser på østkysten. Ettersom det allerede er kaldt i området, vil det merkes veldig når det også blir mye vind, sier han.

En mann i delstaten Pennsylvania dytter bilen sin, som er dekket av snø. Foto: Jack Hanrahan / AP

Enkelte meteorologer tror imidlertid ikke at stormen kommer til å treffe land på østkysten. De mener ifølge nyhetsbyrået AP at det meste av snøen og de sterkeste vindene kommer til å rase fra seg over havet.

Enkelte deler av det nordøstlige USA må likevel forberede seg på kraftig vind, bølger og noe snø.

– For nordøst kan denne helga bli den kaldeste av de kaldeste med denne stormen, sier meteorologiprofessor Jason Furtado ved universitetet i Oklahoma.

– Vi kan avslutte kuldeperioden med et stort hurra, fortsetter han.

Nye rekorder

I løpet av den siste uka i desember ble det satt en rekke kulderekorder rundt i USA.

Greg Carbin i National Weather Service trekker fram gjennomsnittstemperaturene i byer som Minneapolis, Chicago, Detroit og Kansas City som noe av det mest betydningsfulle som ble målt. Der var uka som gikk den nest kaldeste registrert på over ett århundre.

Samtidig som at kulda har satt sitt preg på Nord-Amerika, har resten av verden måttet håndtere høyere temperaturer enn vanlig. I Arktis var det tirsdag mer enn tre grader varmere enn normalt, ifølge instituttet som jobber med klimaendringer ved Universitet i Maine.

USAs president Donald Trump benyttet i slutten av november kulda til å gjøre narr av global oppvarming.