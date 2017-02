I tillegg til de 923 drepte barna, ble over 2500 barn såret. Det går frem av FNs årlige rapport om situasjonen for de sivile i landet, som ble lagt frem i dag.

Økningen i antall drepte barn er på hele 24 prosent.

Den viktigste grunnen til økningen er at mange barn blir drept og skadet av miner, ammunisjon og andre ueksploderte sprengladninger som ligger strødd over hele landet.

– Barn blir drept, blindet og lemlestet, eller de tar uforskyldt venners liv mens de leker med ueksploderte sprengladninger som de krigførende partene har forsømt å fjerne, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad Al Hussein.

– Drept av granatsplinter i brystet

I forbindelse med rapporten har FN snakket med flere sivile afghanere som er blitt rammet av krigshandlingene, skriver DR.

En av dem er en kvinne som forteller om hvordan hun måtte flykte fra landsbyen rett før ramadan, da den ble inntatt av Taliban i begynnelsen av juni i fjor.

Sammen med mannen sin, svigermor, tre barn og en baby hun hadde født sju dager tidligere, la kvinnen ut på fots mot en nabolandsby.

– Mens vi gikk, landet en granat fra bombekaster like ved oss. Svigermor og jeg ble såret, og babyen min ble rammet av granatsplinter i brystet. Babyen døde like etter, forteller moren om skjebnen til et av de 923 barna.

Verste året for sivile

Totalt ble 3498 sivile drept i Afghanistan i fjor. Det er en nedgang på to prosent fra året før.

Antallet sivile som ble såret i krigshandlinger steg derimot med 6 prosent til 7.920, noe som i gjennomsnitt tilsvarer nærmere 22 hver eneste dag.

Det totale tallet drepte og sårede er det verste for sivile i de 15 årene som er gått siden Taliban ble styrtet etter terrorangrepene mot USA 11. september 2001, skriver Guardian.

I tillegg til krigshandlingene er mange rammet av snøskred i Afghanistan de siste dagene. I hovedstaden Kabul har kraftig snevær stoppet deler av trafikken, som sees på søndagens bilde av en frukt- og grønnsaksselger. Foto: OMAR SOBHANI / Reuters

Krigen i landsbyer og nær byer

I tillegg til at FN-tallene viser den sivile lidelsen, reflekterer den også hvordan krigen i Afghanistan har endret karakter siden de fleste internasjonale styrkene ble trukket ut i 2014.

Kampene foregår nå inne i landsbyer og nærmere byer enn tidligere, noe som øker risikoen for sivile.

Ifølge FN er 61 prosent av ofrene drept av grupper som kjemper mot regjeringen, først og fremst av Taliban. Regjeringsstyrker står for rundt 22 prosent av de sivile ofrene.

Internasjonale styrker står for rundt to prosent av de sivile ofrene, men er likevel ansvarlige for noen av de blodigste, som da 32 sivile, blant dem 20 barn, ble drept i et flyangrep mot en landsby nær Kunduz.