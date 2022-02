Mer enn 300 fryktes omkommet i Brasil

– Det regnet voldsomt, og plutselig raste veien opp til boligområdet vårt sammen. Lyset forsvant, og vi kunne ikke forlate huset, forteller den 55 år gamle Leandro Gustinho til NRK.

Han bor i et fattig område i byen Petropolis, rundt seks mil nord for Rio de Janeiro.

– Etter hvert kom vi oss ut. Og vi så at det var et under at huset vårt fortsatt sto. Flere av bygningene rundt var tatt av skredet, og vi forsto at mange måtte være døde, sier han dystert.

Fem dager etter skredulykken kan Leandro Gustinho ennå ikke vende tilbake til hjemmet sitt.

Leandro Gustinho og andre innbyggere i Petropolis er hardt rammet av naturkreftene. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Boligområdet vårt er fullstendig rasert, og vi kan bare gå dit for å hente viktige eiendeler, sier han.

– Det går stadig mindre ras, og det er farlig å være der. Området er et kaos av sammenraste hus, gjørme og søppel. Og det er uhyggelig å vite at det ligger mange omkomne begravet i ruinene, sier 55-åringen.

Mer enn 300 døde?

Ulykkestallene har steget kraftig etter at Petropolis ble rammet av jordskred og storflom sist tirsdag.

I går kveld skrev brasilianske aviser, med henvisning til det sivile politiet, at tallet på døde er kommet opp i 135 og at mer enn 200 er savnet.

Det som utløste jordskredet var et tre timer langt, voldsomt regnvær:

– Jeg har opplevd mye flom og mange skredulykker her i byen, sier Leandro Gustinho.

– Men dette var annerledes. Det var en kaskade av regn, som jeg aldri har sett maken til. Og vi vet nå at dette var det kraftigste nedbør her i Petropolis på 90 år, sier han.

Leandro Gustinho har tatt mange bilder i dagene etter katastrofen. Dette viser situasjonen i byen sist onsdag. Foto: Leandro Gustinho / privat

Det store spørsmålet for 55-åringen og tusener andre er når det blir mulig å vende tilbake til et normalt liv. Foreløpig handler alt om å lete etter overlevende, selv om håpet nå svinner for hver time som går.

Den andre viktige oppgaven er å rydde opp i byen etter jordmassenes og vannets herjinger. Og hele tiden rår frykten for at naturen har mer i vente for byens hardt rammede innbyggere.

Fortsatt høyt farenivå

NRK besøker den fattige bydelen Alto da Serra. Det var i dette slumområdet skredulykken gjorde størst skade. Og fortsatt er det umulig, selv for mange beboere, å komme inn i de hardest rammede områdene.

– Folk forstår ikke at vi må gi prioritet til redningsarbeidet, sier en irritert innsatsleder, major Joel Recende i delstaten Rios militære politi til NRK.

Denne videoen fra sosiale medier er blitt et symbol på naturkatastrofen i Petropolis. Flere av passasjerene er savnet. Du trenger javascript for å se video. Denne videoen fra sosiale medier er blitt et symbol på naturkatastrofen i Petropolis. Flere av passasjerene er savnet.

– Beboerne har alle mulige unnskyldninger for å gå inn i dette farlige området, sier han.

– Men dette er til hinder for redningsinnsatsen. Og dessuten kan det gå nye ras hvert øyeblikk. Så lenge det regner så mye som nå, må vi beholde det høye farenivået vi har, sier han.

Og de neste dagene er det meldt nye store nedbørsmengder i Petropolis og andre deler av delstaten Rio. De siste månedene har kysten av Brasil hatt mer regn en på flere tiår, og flere områder har opplevd omfattende oversvømmelser.

– Dør fordi de er fattige

Tragedien i Petropolis har på ny satt søkelyset på den sosiale dimensjonen ved naturkatastrofer her i Brasil. Den viktigste grunnen til at dødstallene er så høye og skadene så store, er at folk bor i farlige områder.

Fortsatt gjenstår et enormt oppryddingsarbeid her i bydelen Alto da Serra. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Svært mange av de bygningene som ble ødelagt av jordskred og flom denne uken ligger i slike områder. I tillegg er bygningene ofte i svært dårlig forfatning.

– Det er bare fattige som bosetter seg i slike områder, sier Leandro Gustinho.

– De vet at det er farlig, men de har ikke råd til noe annet. Det tragiske er at det ikke er noen satsing fra myndighetene for å sikre husene bedre, sier han.

– Vi vet at Brasil er et sosialt urettferdig land. Og det tristeste med en tragedie som denne er at folk dør fordi de er fattige, sier beboeren i slumområdet Alto da Serra i Petropolis til NRK.