Mentalerklæring: Madsen ga ikke uttrykk for anger eller medlidenhet

På rettssakens første dag ble det slått fast at Peter Madsen har psykopatiske trekk.

Torsdag ble bildet utdypet da aktor leste fra mentalerklæringen.

– Han uttrykker ikke anger, skyld eller medlidenhet med de pårørende. Han fremstår emosjonelt inadekvat. Han blir følelsesmessig berørt av egne eller andres bedrifter, men viser ikke noe følelser knyttet til drapssiktelsen, sa aktor Jakob Buch-Jepsen.

Opptatt av å unngå forvaring

Madsen forteller med distanse om forurettedes dødsårsak og den påfølgende partering, står det i erklæringen.

– Han er veldig opptatt av spørsmålet om forvaring, og gjør mye for å overbevise om at han ikke er til fare for andre mennesker, leser aktor fra erklæringen.

Stolt av sitt liv

Aktor leste fra mentalundersøkelsen at Madsen har et bredt smil når han forteller stolt om sitt liv, og alle kvinnene han har vært sammen med.

På grunn av tidspress, raste aktor gjennom mentalundersøkelsen i løpet av det siste kvarteret av dagen.

Buch-Jepsen ønsket egentlig å lese opp utdrag, men forsvareren protesterte, og fikk ham til å lese hele avsnitt.

Kan bryte ut i gråt

– Man finner ham påfallende lite følelsesmessig påvirket når han snakker om siktelsen, men emosjonell når han snakker om kona, leser aktor fra mentalundersøkelsen.

Madsen kunne vise store følelser rundt noen ting.

– Han interesserer seg for ulykker, død og store følelser. Han forteller om holocaustmuseet, hvor det er en bamse i en togvogn som symboliserer at barn ble Kjørt til konsentrasjonsleirer. Han bryter ut i går som stopper like plutselig som den oppsto.

Han skal ikke være utsatt for noe misbruk. Han hadde et nært forhold til faren, men fikk et dårlig forhold til moren.

Madsen beskriver seg, ifølge mentalerklæringen, som yin og yang. Han har en lys side som er sprudlende og en mørk side som er veldig ambisiøs.

Pervers seksualitet

Tidligere er det kommet fram fra mentalundersøkelsen at Madsen samlet sett fremstår utroverdig, og med en svært avvikende polymorf pervers seksualitet.

– Det er ikke tegn til psykose, men personlighetsmessig har han psykopatiske trekk, sa aktor Jakob Buch-Jepsen 8. mars.

Tre ukers pause

Mentalundersøkelsen er det siste som blir lagt fram før retten tar en pause fram til 23. april. Da skal aktor og forsvarer holde sine prosedyrer. Aktor har i tiltalen lagt opp til at han vil be om fengsel på livstid for Madsen for overlagt drap, likskjending og seksuelle handlinger av særlig farlig karakter mot den svenske journalisten Kim Wall.

Dom i saken faller 25. april.