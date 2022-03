Mens verda vel side i krigen, står Afrika helst i midten

Året er 1974.

Samora Machel taler til sine soldatar i Mosambik. Dei er alle leie av krig, men Machel ser at det er lys i tunnelen.

40-åringen fortel krigarane sine at regimet i Portugal vaklar. Kanskje vinn dei snart krigen mot dei kvite kolonistane.

Samora Machel taler til Frelimo sine krigarar i 1974. Foto: Str / Ap

Machel leia geriljagruppa Frelimo. I 1974 hadde dei kjempa mot Portugals diktaturregime i ti år. No hadde krigen blitt så dyr for det portugisiske diktaturet, at kanskje Mosambik klarte å kjempe seg ut av det stramme grepet Portugal hadde.

Med Sovjet i ryggen

Machel og geriljaen hans var ikkje åleine om å drøyme om framtida etter kolonitida. Frelimo var stor og mektig, og dei hadde endå mektigare vener ute i den store verda.

Den aller mektigaste var Sovjetunionen.

Machel var sosialist, og i ein tidsperiode der mange land tok stilling til om dei var for eller mot Russland og USA, så var det heilt naturleg for Frelimo å knytte tette band til sovjetarane.

Og dei tente mykje på det sjølv, også. Våpen og ammunisjon, men også medisin og jordbruksutstyr, vart sendt frå kommunistiske regime til Mosambik.

Frelimo og Sovjetunionen kjempa kvar sin kamp, på kvar sin kant. For begge var det fint å finne støtte i kvarandre. Og det var mange land i Afrika som fant støtte hos Sovjetunionen.

Nokre land (blå) var i periodar allierte med Sovjetunionen. Andre var styrt av sosialistiske parti og støtta Sovjet (raud). Og i to land (grå) var det fridomsrørsler som tok imot støtte frå Sovjet.

Machel og Frelimo nådde målet sitt, med god hjelp frå sine kommunistiske «brør». 25. juni 1975 tok Machel over som Mosambiks første svarte president.

Det første han gjorde var å opprette ambassade i Sovjetunionen. Og i landets nye flagg plasserte Mosambik ein kalasjnikov og ei gul stjerne. Symbolikken var tung, og banda til Sovjet var sterke.

Lite støtte frå Vesten

Samtidig hadde ikkje folk flest i Mosambik opplevd at dei fekk særleg støtte frå vestlege land. For Portugal var medlem av Nato, og truga med å trekke seg då fleire vestlege land sa at portugisarane burde trekke seg ut av koloniane Angola, Mosambik, Guinea-Bissau, São Tomé og Principe og Kapp Verde.

Også i Angola fekk frigjeringsgrupper militær støtte frå Sovjetunionen. Her feirar MPLA-gruppa at den portugisiske koloniperioden er over i 1975. Foto: HORST FAAS / Ap

I nokre afrikanske land er det framleis regjeringar som har band til Russland, og tidlegare Sovjet. I ein del andre land har det vore regimeskifte, og banda til stormakta i aust er liten.

Men då FNs medlemsland tidlegare i mars skulle stemme over ein resolusjon med omfattande kritikk av Russland invasjon i Ukraina, så vart det tydeleg at det framleis er mange afrikanske land som ikkje vil kritisere Russland for mykje.

Dei grøne landa stemte for resolusjonen som kritiserte Russland. Mange av dei som fekk støtte frå Sovjetunionen lét vere å stemme.

– Dei vil vere forsiktige, seier Pauline Bax om dei afrikanske landa.

Ho bur i Sør-Afrika og jobbar som rådgjevar i Afrika-avdelinga til International Crisis Group. Nettopp Sør-Afrika var eit av landa som tok imot støtte frå Sovjetunionen, og som samtidig lét vere å stemme for resolusjonen som kritiserte Russland.

– Nokre land i det sørlege Afrika, slik som Angola og Zimbabwe, hadde støtte frå Sovjetunionen, og dei fekk eit vennskap som varer fram til i dag. Spesielt i Sør-Afrika og Angola, seier Bax.

Ho meiner det uansett er viktig at ein ikkje legg alt for mykje vekt på avstemminga i FN, og at det for afrikanske land er viktigare å søke samarbeid med fleire stormakter enn å flagge standpunkt.

– Me må hugse at Ukraina er ein stad langt borte for dei fleste afrikanske land. Dei ser på det som ein konflikt mellom aust og vest, og ikkje Russland og Ukraina, seier Bax.

Leigesoldatar og våpen

Men både Bax og andre analytikarar peiker ikkje berre på Afrikas historie når dei skal forklare kvifor enkelte land ikkje kritiserer Russland.

Også i det moderne Afrika finst det land som har interesse av å pleie eit godt samarbeid med Russland.

Trass fransk innsats, så har det ikkje blitt fred i Mali. Derfor har stadig fleire starta å rope på Russland. Foto: AP

– Her er videoen eg filma.

Ein ung malisk mann, som vil vere anonym, viser fram iphonen sin til France Télévision. Det er januar 2022, og mannen viser fram ein mørk og uklar video som han tok ein varm januarkveld.

– Du kan sjå dei russiske flagga på køyretøya. Eg sa til meg sjølv at dette er den russiske hæren. Eg er sikker på at dette er russiske troppar, seier mannen.

Det er ikkje så enkelt å sjå noko flagg på videoen, og ein kan ikkje vere sikker på at mannen faktisk snakker sant. Men til den franske TV-kanalen seier han at det var russiske soldatar, og at han såg det russiske flagget med sine eigne auge.

Tilbyr våpen mot mineral

Og det kan godt stemme. For dei fleste rapportar seier at russiske leigesoldatar, som ikkje er det same som den russiske hæren, er sendt til det vestafrikanske landet. Leigesoldatane tilhøyrer den omstridde Wagner-gruppa. Og sjølv om Vladimir Putin nektar for det, er det mykje som tyder på at gruppa har tette band til Russlands president.

Og Wagner-gruppa er ikkje berre å finne i Mali.

To russiske leigesoldatar tek seg av tryggleiken under eit offisielt arrangement i Bangui, hovudstaden i Den sentralafrikanske republikk, i 2019. Foto: ASHLEY GILBERTSON / NYT

I solsteika i Bangui, hovudstaden i Den sentralafrikanske republikk, står nokre kvite menn oppstilt bak ei stolrekke. Det er 2019, og i stolane sit nokre av landets mektigaste menn. Dei kvite mennene er alle utstyrte med russiske våpen.

Det fattige landet har lenge hatt problem med væpna grupper. No har dei betalt russiske leigesoldatar for å gjere kvardagen tryggare. Sannsynlegvis får russarane både ein god slant med pengar og tilgang på mineral og andre råvarer i retur.

– Russland bringar noko til bordet som ingen andre kjem med: Tryggingstiltak, seier Pauline Bax, og meiner med det at Russland sel våpen og tilbyr leigesoldatar.

I stadig fleire afrikanske land kan ein sjå russiske flagg blant demonstrantar, spesielt i tidlegare franske koloniar som slit med å slå ned på terrorgrupper.

– Demonstrasjonane handlar ikkje berre om at ein vil ha russarar til Afrika. Mange unge vil ha ein meir vestleg og demokratisk modell, men ein del av demonstrasjonane er utslag av antiimperialisme, og at Frankrike har soldatar i landet. Så det er meir eit uttrykk for det, meiner Bax.

Afrikanske land der russiske sikkerheitsselskap har tilbydt sine tenester. Kilde: Center for Strategic and International Studies.

Russland har posisjonert seg i Afrika

Våpen og leigesoldatar er ikkje den einaste måten Russland forsøker å skaffe seg innflytelse over Afrika på. Etter at landet invaderte Krim-halvøya i 2014, har Russland sett seg om etter nye samarbeidspartnarar. Då har Afrika vore eit kontinent kor Putin har sett at det er mogleg å finne seg vener.

Eit utfall av dette var eit toppmøte i Sotsji, der heile 43 statsleiarar møtte opp og utleverte handtrykk med Putin. Men mange ekspertar meiner toppmøtet var mest symbolsk, og at Russland ikkje har klart å få fotfeste i Afrika.

– Russland tilbyr ingen humanitær hjelp, og deira økonomiske engasjement i Afrika er liten, seier Bax.

Topptungt toppmøte i Sotsji i 2019. Egypts president Abdel Fattah el-Sisi og Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa fekk plassane på sida av Vladimir Putin. Foto: POOL / Reuters

Ho viser til at Russland står under ein god del andre land på lista over stormakter som engasjerer seg i Afrika. Kina, USA og EU er store, men også Brasil og Dei sameinte arabiske emirat forsøker å skaffe seg innflytelse i afrikanske land.

Likevel, så var det altså 25 afrikanske land som ikkje ville kritisere Russland si framferd i Ukraina. Bax er eigentleg mest overraska over at det ikkje var fleire som valde å stille seg nøytrale.

– Dei vil vere vener med Russland når det skal investerast, men samtidig vil dei ikkje kutte band til sine aller viktigaste handelspartnarar.