Menneskesmuglere får 25 år i fengsel

Det var i august 2015 en forlatt lastebil ble funnet parkert på siden av motorveien A4 like utenfor byen Parndorf, som ligger Burgenland i Østerrike.

Bilen ble funnet på den ungarske siden av grensen og hadde ungarske skilter.

De døde menneskene viste seg å være flyktninger og migranter. Fire av dem var barn, den minste under ett år gammel. Dødsårsaken ble konstatert å være mangel på luft.

Etterforskerne mener personene døde få timer etter at de ble plukket opp nær grensen mellom Serbia og Ungarn. Alle var plassert i lasterommet sammen med kjølevarer.

Til sammen endte 11 personer på tiltalebenken.

Afghaneren Lahoo Samsooryamal ble regnet som hovedmannen. I dag ble han dømt til 25 år i fengsel.

De 10 andre, alle bulgarere, ble også dømt til lange fengelsstraffer. Tre av dem fikk like lang straff som hovedmannen.

Ble avlyttet før tragedien

Ifølge den tyske avisen Süddeutsche Zeitung var ungarsk politi på sporet av menneskesmuglerne før de døde personene funnet.

Politiet skal blant annet avlyttet kommunikasjonen mellom de som kjørte bilene og bakmennene, og det som fremkom i samtalene sjokkerte selv garvede etterforskere.

«Dersom de skulle dø, må han laste dem av i skogen i Tyskland», lyder en av stemmene på opptaket som identifiseres som den afghanske lederen av gruppen.

Oversetteren noterte seg deretter at en eller flere personer ler ifølge utdragene som Süddeutsche Zeitung publiserte.

Sjåføren bedt om å kjøre videre

Under telefonsamtalen kom det også frem at sjåføren var bekymret for hva han skulle gjøre fordi han hørte høye bankelyder og skrik fra lasterommet.

«Hvis de fortsetter å banke sånn, så kommer de til å høre det ved grensen der det er politi. Hva skal jeg gjøre når jeg kommer dit? Det lukter veldig vondt.», sier en person som ble identifisert som Ivaljo S.

En av bakmennene, benevnet som Metodi G, gav sjåføren beskjed om at han bare måtte fortsette, selv om han skjønner hva som er i ferd med å skje inne i bilen: «Jeg tror at folkene i bilen ikke får luft. Jeg er 100 prosent sikker. Du må bare fortsette. Det er det viktigste.»

Sjåføren Ivaljo S svarte så: «De skriker hele tiden. Du kan ikke tenke deg hva som skjer her. Hvordan de skriker.»

Tjente stort på smuglingen

Ungarske etterforskere mener gruppen hadde smuglet over 1100 mennesker inn i Europa sommeren 2015, før den ble avslørt av tragedien på motorveien.

Ifølge tiltalen skal de involverte ha tjent store penger. Den afghanske hovedmannen skal ha tatt mellom 1000 og 1500 euro per person som ble smuglet inn. Selv skal han ha tjent over 300.000 euro, eller over 2,8 millioner norske kroner, og det i løpet av få måneder.