Menneskerettsgruppe: Minst 100 demonstranter risikerer dødsstraff i Iran

Minst 100 iranere som er pågrepet i de landsomfattende demonstrasjonene mot regimet, anklages for forbrytelser som kan straffes med døden, ifølge den Oslo-baserte organisasjonen Iran Human Rights (IHR).

I en rapport identifiserer IHR 100 internerte som står overfor potensiell dødsstraff, inkludert 11 som allerede er dømt til døden. Fem fanger på denne listen er kvinner.

Iran har vært rystet av landsomfattende demonstrasjoner siden 16. september, etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt.

Mennesker i Istanbul i Tyrkia deltar i en protest mot regimet i Iran. Foto: DILARA SENKAYA / Reuters

– Mer sinne mot myndighetene

Ifølge organisasjonen har mange av de pågrepne begrenset tilgang til juridisk bistand.

– Ved å utstede dødsdommer og henrette noen av dem, ønsker myndighetene å få folk til å reise hjem, sier direktør i IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam.

– Det har en viss effekt, men det vi observerer er mer sinne mot myndighetene. Strategien deres med å spre frykt gjennom henrettelser har mislyktes, sier han.

Ifølge Iran Human Rights har minst 488 mennesker blitt drept i demonstrasjonene så langt. Over 18.200 skal være pågrepet.

Fakta om demonstrasjonene som pågår Ekspandér faktaboks Demonstrasjonene oppsto kort tid etter at Mahsa Jina Amini døde i moralpolitiets varetekt i september. I Aminis begravelse i hjembyen Saqqez tok kvinner av seg hijaben og ropte slagord som «død over diktatoren», og «kvinner, liv, frihet».

Human Rights Activist News Agency anslår at minst 502 er drept i demonstrasjonene siden september. Iran Human Rights anslår minst 469.

De omfattende demonstrasjonene mot regimet blir omtalt som den største utfordringen mot landets styresett siden den islamske revolusjonen i 1979. Beskrives som en lederløs bevegelse som har som hovedmål å avsette det nåværende regimet.

Sammensatt av religiøse og ikke-religiøse, etniske minoriteter, alle sosiale klasser, med tilsvarende ulike ønsker om hvordan regimet etter det nåværende skal se ut.

Minst 39 demonstranter har fått dødsstraff eller venter på dom, mens minst 14.000 er arrestert som følge av demonstrasjonene.

Regimet har slått hardt ned på demonstrasjonene, spesielt i provinsene hvor det bor andre etniske grupper enn persere. I Balutsjistan skal 66 demonstranter ha blitt drept på en dag, i det som nå kalles «Bloody Friday».

Det har blitt rapportert om streiker, demonstrasjoner i fengsler, skoler og universiteter, samt såkalte «flash mob»-demonstrasjoner i hele Iran. Kilder: HRANA, Reuters, NTB, CNN, BBC, Kjetil Selvik (NUPI), Banafsheh Ranji (NTNU), Mikael Naghizadeh (Oxford)

Henrettelser i desember

8. desember henrettet regimet Mohsen Shekari (23), som var dømt til døden for å ha skadd et medlem av sikkerhetsstyrkene med machete og for å ha sperret en gate i Teheran.

Noen dager etter skal Majidreza Rahnavard (23) ha blitt hengt offentlig fra en kran etter å ha blitt dømt til døden for å ha drept to sikkerhetsvakter med kniv.

De omfattende aksjonene mot regimet blir omtalt som den største utfordringen mot landets styresett siden den islamske revolusjonen i 1979.

Minst 14.000 mennesker har blitt arrestert i landet siden demonstrasjonene brøt ut, opplyste FN i november.