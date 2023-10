Menneskerettighetsorganisasjon: Israel bruker hvitt fosfor i bombingen av Gaza

Menneskerettighetsorganisasjonen anklager Israel for å bruke hvit fosfor i sine militære operasjoner i Gaza og Libanon. Organisasjonen sier bruken av slike våpen kan utsette sivile for alvorlige og langvarige skader.

Bruken av hvitt fosfor i Gaza, som i tillegg er et av de tettest befolkede områdene i verden, øker risikoen for sivile. Det bryter også med internasjonal rett, skriver Human Rights Watch i en pressemelding.

– Hver gang hvitt fosfor brukes i overfylte sivile områder, utgjør det en høy risiko for uutholdelige brannskader og livslang lidelse, sier Lama Fakih, Midtøsten og Nord-Afrika-direktør i Human Rights Watch.

Hvitt forsvor brenner seg gjennom bygninger, og de som blir rammet får forferdelige brannskader.

Fosforbomber er et omdiskutert våpen. I 1980 forbød Våpenkonvensjonen bruk av slike brannvåpen mot sivile.

Skal ha verifisert videoer

Human Rights Watch hevder imidlertid at de har fått verifisert videoer fra Libanon 10. oktober og Gaza 11. oktober. Videoene skal vise artilleriavfyrt hvitt fosfor over Gaza bys havn og to steder langs grensen mellom Israel og Libanon.

The Washington Post skriver også at de har verifisert videoer som viser hvitt fosfor over Gaza.

Ifølge Reuters sier representanter fra Israels militære styrker at de ikke kjenner til at det har vært brukt våpen som inneholder hvitt fosfor i Gaza.

Palestinere leter etter sårede i ruinene i Gaza. Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA / Reuters

Beordret evakuering

Natt til fredag fikk FN beskjed om at Israel beordrer evakuering av sivile palestinere som bor nord for Wadi på Gazastripen.

Evakueringsordren gjelder 1,1 millioner sivile palestinere.

– Denne evakueringen er for din egen sikkerhet, uttalte den israelske hæren fredag, og la til at Hamas bruker sivile som menneskelige skjold.

Israel har innført full blokade av den Hamas-styrte Gazastripen etter at Hamas angrep Israel lørdag. Det er ventet en bakkeinvasjon i nær fremtid.