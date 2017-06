Menneskejegere hogget av armene til barna

Sju år gamle Emmanuel Festo fikk sin høyre arm hogget av ved hjelp av macheter av menneskejegerne som kom til landsbyen om natten. Det var etter at gjerningsmennene hadde gitt opp å få ut tungen og tennene til Emmanuel.

Alle de fire barna og ungdommene fra Tanzania mangler en arm. De ble ikke født sånn, men er et resultat av grufulle tradisjoner som fortsatt holdes i hevd spesielt i isolerte områder av Tanzania. Menneskejegere tyr til heksekunstritualer ved å skamfere albinoer å selge kroppsdelene som «lykkeamuletter».

Ekstreme fordommer

Albinisme er mer vanlig i Afrika enn i resten av verden. Det er en medfødt genetisk tilstand som fører til at kroppen ikke produserer nok melanin, et pigment som beskytter huden mot de farlige solstrålene, og gir huden farge. I Tanzania kalles albinoene for «spøkelsesfolket», et tegn på de ekstreme fordommene mot dem.

14 år gamle Mwigulu Matonange fikk sin venstre arm kappet av for flere år siden. Det har vært tøft å leve med en arm for lite.

– Jeg føler meg lite verdt fordi jeg bare har en hånd mens andre har to, sier Mwigulu til nyhetsbyrået AP. Han er i tillegg blitt fjernet fra foreldrene sine dels fordi myndighetene mistenker at Mwigulus far kan ha medvirket til angrepet.

FORDOMMER PGA HUDFARGE: Alle de fire unge har opplevd fordommer både pga. hudfargen og fordi de mangler en arm eller flere fingre. Foto: Matt Rourke / AP

De fire unge er en del av en gruppe ofre som har fått behandling og gratis tilpassede proteser i USA siden 2015. Første gangen disse unge var i USA for å få hjelp var de redde og holdt seg mye for seg selv. Mye har skjedd siden da.

Hjemme i Tanzania bor de nå i trygge hus finansiert av veldedighetsorganisasjonen "Under the Same Sun" for å sikre at de ikke angripes igjen. Når de unge nå er tilbake i USA for å få tilpassede proteser etter som de har vokst, kan de med glede fortelle at protesene har hjulpet dem i livet.

TILPASSEDE PROTESER: Med tilpassede proteser kan livet bli litt bedre for de unge fra Tanzania. Foto: Matt Rourke / AP

– Nå er det ikke så lett for en annen person å se at jeg bare har en arm. Det ser ut som jeg har to armer helt til man kommer nær meg, sier Pendo Sengerema til AP.

Utsatt gruppe

ENDELIG TO HENDER: Baraka Cosmas har fått en ny hånd å holde i. Foto: Matt Rourke / AP

Det er registrert 191 drap og 331 angrep mot personer med albinisme de siste årene, men mange lemlestelser og mord blir ikke rapportert, ifølge organisasjonen «Under the Same Sun». Mennesker med albinisme blir forfulgt i nesten alle land i Afrika, ifølge rapporten.

Bare i Tanzania er minst 76 mennesker med albinisme drept det siste tiåret. Myndighetene har innført et forbud mot heksedoktorer, noe som har ført til at flere blir arrestert, men det har ikke stanset angrepene.