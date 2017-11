Menneskehoder i kjølebag foran meksikansk TV-stasjon

De kaller seg "Cártel Jalisco Nueva Generacion" – Kartellet "Ny generasjon" i delstaten Jalisco i det vestlige Mexico, og de har på få år blitt et av landets mektigste narkokarteller.

CJNG, som forkortelsen lyder, har tusener av menneskeliv på samvittigheten, og de tjener enorme summer på smugling av kokain og metamfetamin til nabolandet USA.

I natt plasserte CJNG en kjølebag med to menneskehoder utenfor TV-stasjonen Televisa i hjembyen Guadalajara.

Trusler

I kjølebagen lå det også en lapp med en trussel signert CJNG, men det er ikke kjent hva trusselen gikk ut på.

En anonym tjenestemann i Guadalajara sier til nyhetsbyrået Reuters at det også ble funnet en annen kjølebag med noe som ser ut som rester av et menneske. Denne var satt igjen foran et rettslokale i byen, og inneholdt en trussel mot en kvinnelig dommer.

De groteske funnene blir nå etterforsket av politiet, men meksikanske myndigheter vil foreløpig ikke kommentere saken.

"Narkokannibaler"

Ruben Oseguera Gonzalez alias "El Menchito" – en av toppsjefene i "Ny generasjon" ble arrestert for to år siden. Foto: HO / Afp

Kartellet "Ny generasjon" har fått stor oppmerksomhet de siste årene, både for sin raskt økende makt og for sin råskap.

Internasjonale medier, blant dem Spanias største avis El Pais omtalte tidligere i år gruppen som "narkokannibaler", etter at to arresterte medlemmer fortalte til politiet at en del av opptaksritualet er å spise menneskekjøtt.

CJNG har også stått bak drap på flere titalls politifolk de siste årene.

Unik vei til makt

"Ny generasjon" gått fra å være en liten narkotikabande to å bli et av Mexicos mektigste narkokarteller på mindre enn fem år.

Ifølge nyhetsbyrået Associated Press har dette sammenheng med myndighetenes politikk, som går ut på å fange de store kartellenes toppledere – noe som har gjort det lettere for nye grupper å skaffe seg kontroll over narkotikamarkedene.

Mens det tidligere var fem dominerende karteller i Mexico, er det nå ni store og 43 mindre karteller som styrer narkohandelen i landet, skriver Associated Press.