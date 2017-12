Meningsmåling viser dødt løp i Alabama

Meningsmålingene spriker stort foran dagens tilleggsvalg av senator fra Alabama.

Fakta om senatorvalget i Alabama Ekspandér faktaboks Den ene av de to senatsplassene til Alabama står tom etter at den republikanske senatoren Jeff Sessions tidligere i år ble utnevnt til justisminister i Donald Trumps regjering. Tirsdag 12. desember holdes det suppleringsvalg for å fylle plassen.

Republikanerne har nominert Roy Moore som sin kandidat. Demokratenes kandidat er Doug Jones.

70 år gamle Moore ble i september i fjor suspendert fra stillingen som leder for høyesterett i delstaten etter å ha nektet å implementere føderal lovgiving om likekjønnet ekteskap. Også i 2003 ble Moore fjernet fra denne stillingen, den gang fordi han nektet å fjerne et monument med De ti bud fra rettsbygningen i statens hovedstad Montgomery. I 2013 ble han imidlertid igjen valgt til å lede Alabamas øverste domstol.

Normalt sett ville republikanernes kandidat nærmest vært garantert seier i Alabama, men Moores forsprang begynte å skrumpe inn etter at avisa Washington Post begynte å publisere artikler om kvinner som anklager Moore for seksuell trakassering og overgrep. Flere av dem sier de ble trakassert mens de var tenåringer og Moore var i 30-årene. Moore avviser anklagene.

President Trump har gitt sin støtte til Moore, og sier at ikke har republikanerne råd til å tape senatsplassen. Partiets flertall i Senatet er på 52 mot 48 representanter. (NTB)

Mandag offentliggjorde Fox News en meningsmåling som ga en ledelse på ti prosentpoeng til Demokratenes kandidat, Roy Moore.

Jones fikk en oppslutning på 50 prosent blant sannsynlige velgere, mot 40 prosent som støttet Republikaneren Roy Moore.

Målingen til Fox er et sjokk i delstat der republikaneren Trump fikk 62,1 prosent ved fjorårets presidentvalg, mot Clintons 34,4.

Demokratenes kandidat Doug Jones ankom valglokalet på en mer vanlig måte. Foto: JUSTIN SULLIVAN / AFP

Sprikende målinger

Samtidig som Fox spår storseier til Jones, gir Emerson College et forsprang på ni prosentpoeng til Moore i sin måling.

Fox News og New York Times peker på flere forhold som gjør at meningsmålingene spriker og er vanskelige å stole på:

Vanligvis avholdes valg til flere posisjoner samtidig i Alabama. Ved tirsdagens valg er det bare senatsplassen som står på spill og det er derfor vanskelig å spå valgdeltagelsen.

Årets senatsvalg er det første enkeltstående valget siden 1978 med to kandidater som begge har en sjanse til å vinne. Dermed har meningsmålerne ikke muligheten til å basere målingene på tidligere valg.

Det republikanske partiet har dominert stort i Alabama i flere tiår og vunnet så å si alle valg. Det er derfor liten erfaring med å gjennomføre meningsmålinger.

Meningsmålingene i Alabama er i flere tilfeller gjort på lite tillitvekkende måter. Blant annet ble en måling gjort bare via folks fasttelefon. De som bare har mobiltelefon ble dermed ikke hørt i målingen.

Utenfor valglokalet i St Thomas Episcopal Church i Birmingham var det en kø av velgere i formiddag. Foto: JOE RAEDLE / AFP

Avhenger av valgdeltagelsen

Flere analytikere tror at spørsmålet om Moore eller Jones vil vinne avhenger av valgdeltagelsen. Mange spår at så få som 25 prosent av velgerne kommer til å avgi stemme.

Monmouth University har foretatt en meningsmåling og sett på hvordan den slår ut under tre forskjellige modeller for valgdeltagelse.

Dersom deltagelsen blir som ved guvernørvalget tidligere i år, er det ifølge modellen dødt løp mellom de to – 46 prosent på hver.

Meningsmåling før senatsvalget i Alabama Doug Jones Roy Moore Med valgdeltagelse som i årets guvernørvalg 46 prosent 46 prosent Med høyere valgdeltagelse enn i årets guvernørvalg 48 prosent 45 prosent Med lavere valgdeltagelse enn i årets guvernørvalg 44 prosent 48 prosent

– Modellene viser at en seier for Moore er mest sannsynlig, men det er en åpning for Jones, sier Patrick Murray, leder for meningsmålingsinstituttet ved Monmouth.

Hvite og svarte velgere

Med på å øke usikkerheten er også spørsmålet om hvilke grupper som eventuelt vil gå og stemme.

Hvite utgjør nesten 70 prosent av innbyggerne i Alabama, mens snaut 27 prosent er svarte.

Demokraten Jones har derfor brukt mye av den siste uken på å drive valgkamp blant svarte velgere, i håp om å få disse tradisjonelle demokratiske velgerne til å gå mann av huse på valgdagen.

Roy Moore leier bort sin og konas hest etter å ha avlagt stemme i dag. Foto: CARLO ALLEGRI / Reuters

72 prosent sier «ikke passende»

Den store usikkerheten ved valget er hvordan anklagene mot Moore om seksuelle overgrep – noen av dem mot jenter ned til 14 år – vil slå ut.

72 prosent av de spurte sier at Moores forhold til tenåringsjenter ikke har vært passende.

Om det er nok til å påvirke valget nok til at Demokraten Jones vinner i vanligvis republikanske Alabama, er valgets store spørsmål.

Uklart når resultatet er klart

Valglokalene i Alabama stenger klokken 02.00 (norsk tid) og opptellingen begynner rett etterpå.

Ved lignende valg før i Alabama har ifølge CNN rundt 70 prosent av stemmene vært talt opp innen klokken 05.00.

Hvis resultatet blir så jevnt som noen av meningsmålingene tyder på, kan det vær godt ut på onsdag formiddag før det blir klart hvem som skal representere Alabama i Senatet frem til januar 2021.

Dersom Moore vinner, beholder Republikanene sitt 52–48 forsprang i Senatet. Skulle derimot Jones vinne, vil det republikanske forspranget skrumpe inn til 51–49 og partiet kan få det vanskeligere å få vedtatt forslag og godkjent dommere og andre.