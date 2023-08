Mener Wagner-gruppen fortsatt vil være Putins nyttige instrument

– Jeg tror Russland og Putin-regimet fortsatt vil se på Wagner-gruppen som et veldig viktig og nyttig instrument for å fremme russiske interesser rundt om i verden.

Det sier Tormod Heier, professor ved Stabsskolen ved Forsvarets høgskole.

Etter at leder av leiesoldat-gruppen Wagner, Jevgenij Prigozjin, skal ha vært om bord på flyet som styrtet onsdag kveld, har mange spekulert i hva som vil skje med den beryktede gruppen.

Wagner-gruppen, som har vært en viktig brikke for Putin, består av 25.000 soldater.

– Jeg tror Kreml ikke vil skusle bort den operative nytteverdien som ligger i lang tids opparbeidelse av profesjonell kampkraft, sier Heier.

Wagnergruppen ble opprettet i 2014, og er basert i Russland.

De har vært involvert i mange konflikter i Afrika og Midtøsten, og var også innblandet i Russland invadering av Krim-halvøya og Donbas i 2014 og 2015.

Prigozjins antatte død er et tydelig signal til andre som vil utfordre Putin, mener Tormod Heier, professor ved Forsvarets høgskole. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Denne kampkraften har nå Putin fått kontroll over, og kan dermed bruke på en mer kontrollert måte, tror Heier og mener at Wagner-gruppen nå kan legges under enda sterkere politisk kontroll.

Heier tror Putin vil sette inn en leder som er mer lojal til Russlands politiske ledelse, og på den måten bruke soldatene der Russland ønsker mer innflytelse, for eksempel i Midtøsten og Afrika.

Tydelig signal til alle som vil utfordre Putin

Heier tror det antatte dødsfallet på den tidligere lederen av Wagner, Prigozjin, gagner Putin.

– Nå har Putin blitt kvitt en rival, som på mange måter målbar kritikken mot den måten krigen i Ukraina blir gjennomført på. En ineffektiv og inkompetent krigføring, sier Heier.

Han mener kritikken bidro til å delegitimere og undergrave Putins maktbase og dermed Putins troverdighet.

– Wagner-opprøret 24. juni bidro til å synliggjøre en god del maktpersoner i det russiske statsapparatet som hadde sympatier med Prigozjin, tror Heier, og mener at det da var lett å fjerne disse personene.

I dette bildet fra Mali, publisert av det franske forsvaret, skal man kunne se tre russiske soldater fra Wagner-gruppen. Foto: AP

Heier tror det mest sannsynlig har blitt satt inn andre personer som er mer lojale støttespillere til Putin i sentrale roller nå.

– Det sender et viktig signal til alle som vurderer å utfordre Putin om hva som venter dem.

Heier omtaler det antatte dødsfallet på Prigozjin som drap, og mener det føyer seg inn i et mønster som vi har sett i mange ti-år.

Opposisjonelle oligarker som viser illojalitet eller prøver å utfordre Putin, blir tatt av dage.

– Vi har sett oligarker som tilsynelatende har falt ut av vinduet. har tatt selvmord med gift, eller hengt seg i hager, eller som har omkommet på ulike måter. Dette er signaler om at her kan ingen forlate skuta, og det er det samme som den sikre død, sier Heier.

Les også: Putin kondolerer til Prigozjins familie

Wagners fremtid i Afrika

Wagner har de siste årene etablert seg i flere land i Afrika, blant annet Den sentralafrikanske republikk og Mali.

Det er ekstremt komplekse operasjoner de jobber med i disse landene.

For at disse operasjonene skal fungere, må man ha et apparat som er bygget på mer enn frykt og trusler, men også elementer av tillit og troskap, forteller Nupi-forsker Morten Bøås.

– Wagners operasjon i Afrika har generert såpass mye penger for gruppen og Russland, sier Bøås som ikke tviler på at det har vært en form for lojalitetsbånd.

Mange soldater vil vente og se hvem som blir Wagners neste leder, tror Morten Bøås, forsker ved NUPI. Foto: Christopher Olssøn / Nupi

Men denne tilliten ligger tre steder: i organisasjonen, hos sjefen (Prigozjin) og hos pengene. Ikke nødvendigvis til Russland.

– Dette er tross alt leiesoldater. Det er pengene som er det rådende.

– Men nå som sjefen angivelig er død og borte, hva vil skje med Wagner i Afrika?

– Flere Wagner-operantiver tenker nok «der røk han, jeg går på jobb». De avventer og ser om det kommer en ny ledelse som de kan forholde seg til. Da blir det minst mulig støy, og det vil være i Kremls interesse, sier Bøås.

Bryter ut eller gå i oppløsning

Så er det et par andre scenarioer som han kan se for seg.

Wagner i Afrika bryter ut og blir en autonom organisasjon. De heiser Wagner-flagget og minnes sin avdøde leder og hedrer han. Naturligvis vil dette få store konsekvenser for Kreml og Putin. Hele Wagner-imperiet går i oppløsning, noe som kan føre til at Russland også mister innflytelsen sin i regionen. Det vil også få konsekvenser for regimene i Afrika som har alliert seg med Wagner.

Bøås vil ikke spekulere i hva som kommer til å skje men legger til en påminnelse om hva Sergej Lavrov gjorde sist Wagner gikk til opprør i Russland.

– Da var han tidlig ute med å si at det hadde noe betydning for Russland i Afrika. Det har han ikke gjort dette gangen, noe som kanskje er litt overraskende.