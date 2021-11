Mener velgerne straffer statsminister Frederiksen for minkskandalen

Tradisjonelt har Socialdemokratiet vært den store valgvinneren i kommunepolitikken. Slik er det også i år, men det har skjedd noen store endringer, skriver Danmarks Radio.

Partiets oppslutning har gått fra 32,4 prosent i 2017 til 28,5 i årets valg. For første gang noensinne skal regionen Nordjylland ikke ledes av en sosialdemokrat.

Lektor Martin Vinæs fra Institutt for statsvitenskap ved Aarhus universitet sier til Danmarks Radio at han tror mink er forklaringen:

– Det var mange minkfarmer i Nordjylland. Jeg er sikker på at det har ødelagt for partiet der, sier han.

I november i fjor besluttet Mette Frederiksen å avlive all mink i Danmark. Det var ment som et smitteverntiltak etter funn av en mutert variant av koronaviruset, og tilfeller av smitte fra mink til menneske. Vedtaket viste seg å være uten hjemmel i dansk lov.

STOR SEKTOR: I Nordjylland var det 375 minkfarmer. Til sammenligning er det i underkant av 40 i Norge. Totalt ble 15–17 millioner mink avlivet. Foto: MORTEN STRICKER / AFP

– De har ikke snakket pent om folk i de store byene

Men det er ikke bare på landsbygda Socialdemokratiet har gått tilbake. I alle de store byene har det også vært en tilbakegang.

Partiet har mistet sin historisk sterke posisjon i København med en tilbakegang fra 27,6 prosent til 17,3. Her tror Vinæs at flytting av arbeidsplasser fra byene ut i distriktene er en viktig årsak.

– Socialdemokratiet har tatt mange initiativer som har handlet om regionalisering av utdanning og flytting av arbeidsplasser. De har ikke snakket pent om folk i de store byene, mener han.

Ønsker å trekke seg

Dansk Folkeparti er den andre store taperen i valget. På landsbasis har partiet halvert sin oppslutning med et resultat på 4,1 prosent og mister sine mandater i en rekke kommuner.

Kort tid etter at resultatet ble kjent sa DFs formann Kristian Thulesen Dahl at han ønsker å trekke seg som formann i partiet. Han har derfor hasteinnkalt hovedstyret i partiet til en evaluering av valgresultatet.

– I den evalueringen er det mitt ønske at det innkalles til ekstraordinært landsmøte, hvor det velges en ny formann for Dansk Folkeparti. Det riktige er at jeg tar ansvar for det resultatet vi fikk. Folkene våre rundt i landet har kjempet en bra kamp, sa Dahl til Danmarks Radio.

ANSVARLIG: Kristian Thulesen Dahl har ledet Dansk Folkeparti siden 2012. Nå mener han partiledelsen bør ta ansvar for valgresultatet. Foto: NILS MEILVANG / AFP

De Konservative blir kåret til valgets vinner. Deres oppslutning er nesten dobbelt så stor som ved forrige valg og endte på drøyt 15 prosent.