Mener Ukrainas skjebne ligger i amerikanske velgeres hender

Frontlinjen i Ukraina-krigen har knapt beveget seg på et halvt år.

Russiske styrker inne i Ukraina er ikke i stand til å utføre noen større offensiv med det første, mener eksperter og amerikansk etterretning.

Så «alle» vet hva neste steg er:

En historisk stor ukrainsk motoffensiv.

En ukrainsk motoffensiv er ventet i løpet av våren eller sommeren. Her trener ukrainske soldater langs frontlinjen nær Bakhmut. Foto: Roman Chop / AP

Først etter at lufta er gått ut av ballongen på denne, kan Russland samle troppene igjen og planlegge neste trekk.

Derfor mener Tormod Heier, professor ved Forsvarets stabsskole, at den viktigste arenaen å følge med på i Ukraina-krigen fremover, ikke er frontlinjene.

Den er ikke engang i Europa.

Det hvite hus

– Det er dette perspektivet man må begynne å forstå, sier Heier til NRK.

Krigen i Ukraina har fått store konsekvenser for verdenssamfunnet, blant annet i form av økte priser på mat og energi.

Men hva som skjer ute i resten av verden kan også påvirke krigsforløpet, mener Heier.

– Den viktigste arenaen å følge med på i Ukraina-krigen er kanskje Washington D.C. Russlands muligheter for å vinne frem, ligger her.

I hovedstaden ligger Det hvite hus, den amerikanske presidentens embetsbolig.

Hvem som sitter i sjefsstolen i det ovale kontoret i Det hvite hus kan bli viktig for Ukraina.

Hvem som bor der, kan bli svært viktig for utviklingen av krigen i Ukraina.

– Det er antakelig slik at mye av skjebnen til Ukraina kanskje kan stå og falle på den innenrikspolitiske utviklingen og presidentvalget i USA, sier Heier.

Putins drøm

Da Putin like før krigsutbruddet i 2022 erklærte de to utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk som selvstendige stater, vakte det sterke reaksjoner og fordømmelse blant statsledere i Vesten.

Donald Trump kalte det derimot for et «genialt» og «vidunderlig» grep.

Han har også sagt at at denne krisen aldri ville oppstått dersom han fortsatt styrte spakene i USA.

Vladimir Putin er tjent med at Donald Trump vinner neste års presidentvalg i USA, mener Tormod Heier ved Forsvarets stabsskole. Foto: Kevin Lamarque

De offisielle kandidatene til neste års presidentvalg er ikke klare, men så langt er Trump den klare favoritten til å bli Republikanernes mann.

Det er også få prosent som skiller USAs sittende president Joe Biden og Trump på målingene, med varierende favør, dersom det skulle bli de to som ender opp med å kjempe om presidentvervet.

Foreløpige målinger tyder på at presidentvalget neste høst vil stå mellom Joe Biden og Donald Trump. Foto: OLIVIER DOULIERY] [JIM WATSON / AFP

Ifølge Heier er det Putins drøm at Trump flytter inn i Det hvite hus igjen.

– Det er dette Putin håper på. Dette valget vil være veldig interessant sett med russiske øyne. Dermed kan man vente uønsket oppmerksomhet fra Russland som i 2016, da det ble lekket e-poster som satte Hillary Clinton i et uheldig lys, tror Heier.

Det er ikke kjent hva det var som skjedde eller hvem som stod bak da 30.000 av Clintons e-poster ble lekket.

Fakta om Hillary Clintons eposter Ekspandér faktaboks Våren 2015 ble det kjent at Hillary Clinton brukte en privat epostkonto til jobbrelatert korrespondanse mens hun var utenriksminister.

Clinton hadde ingen offisiell epostkonto mens hun var utenriksminister fra 2009 til 2013.

Det kan ha vært et brudd på amerikansk arkivlov, som fastslår at all tjenestekorrespondanse skal bevares for ettertiden.

Saken kom fram da en komité i Representantenes hus ba om innsyn i Clintons epostkorrespondanse om angrepet på den amerikanske ambassaden i Benghazi i Libya i 2012.

30.000 eposter ble overlevert til utenriksdepartementet. Clinton beklaget bruken av en privat epostserver, men påpekte at forgjengerne hadde samme praksis.

I mai rettet utenriksdepartementet kraftig kritikk mot Clinton i en intern granskingsrapport, som fastslo at hun ikke sørget for å få epostpraksisen juridisk godkjent.

5. juli avsluttet FBI sin gransking. FBI anbefaler ikke at det tas ut tiltale, men fastslo at Clinton var ytterst uforsiktig.

8. juli ble det klart USAs utenriksdepartement gjenåpner granskingen i epostsaken.

22. august meldte FBI meldte at de har funnet 14 900 nye eposter som ikke tidligere er kjent. FBI varsler at det vil ta flere måneder å gå gjennom korrespondansen. (Kilde: NTB)

Bistandspengene

Trump har tidligere sagt at han synes USA gir for mye bistand til Ukraina.

I løpet av krigens første år støttet USA Ukraina med over 70 milliarder dollar, eller nærmere 740 milliarder norske kroner.

Vestlige bistandspenger er viktige for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

Dette tror Heier Trump vil gjøre noe med dersom han vinner valget i 2024.

– Vinner Trump valget, er det ikke sikkert den nye administrasjonen vil fortsette i år etter år å overfør store pengesummer til Ukraina.

Han tror Republikanerne heller vil bruke pengene på andre ting:

– For eksempel de nærmere 40 millioner amerikanerne som daglig lever under fattigdomsgrensa, og å bygge opp middelklassen.

Under et besøk i Kyiv i februar lovet Biden Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj å støtte ham uansett:

– Frihet er uvurderlig. Det er verdt å kjempe for så lenge som nødvendig. Og det er hvor lenge vi skal støtte deg, president, så lenge som nødvendig, sa Biden ifølge Reuters.

USAs bidrag

Sofie Høgestøl er USA-ekspert og førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO).

Hun mener i likhet med Heier at neste års valg kan få store konsekvenser for Ukraina.

– USA har gitt enormt med bistand til Ukraina det siste året. Ukraina hadde nok ikke hatt mulighet til å forsvare seg uten amerikansk bistand, sier Høgestøl til NRK.

USA-ekspert Sofie Høgestøl tror kunstig intelligens blir en «x-faktor» i det amerikanske presidentvalget. Foto: Geir Olsen / NTB

Hun trekker frem en analyse gjort av Washington Post, som viser hvor de aktuelle presidentkandidatene i USA står med tanke på Ukraina.

– Der ser du at det er ganske mange som er skeptiske til å fortsette støtten til Ukraina.

Høgestøl tror utenrikspolitikk kommer til å være et av de største temaene i debattene frem mot presidentvalget.

– Mye av det Biden har gjort er å reise rundt i verden og si at, «America's back». Nå ser Europa at Trump er på vei tilbake igjen, og tenker at kanskje USA ikke er tilbake som vi kjenner det, sier Høgestøl.

Peker på «X-faktor»

Samtidig som hun mener det ennå er for tidlig for å si noe definitivt, tror Høgestøl i likhet med Heier at spredning av desinformasjon vil bli en reel problemstilling før valget neste høst.

– Spesielt KI mener jeg er en stor «X-faktor». Når jeg ser de «deepfakes» man kan lage med KI nå, er det urovekkende.

Dette bildet av det som tilsynelatende er Donald Trump og en politibetjent er generert av kunstig intelligens. Det er ikke ekte. Bildet ble publisert på Twitter i forbindelse med at Trump måtte møte i retten i New York i mars. Foto: Eliot Higgins / Twitter

I forbindelse med at Trump måtte møte i retten i den såkalte hysjpenge-saken i mars, sirkulerte det falske bilder av den tidligere presidenten i basketak med politiet.

– Om et år vil man kanskje ha falske kampanjevideoer som spres på nett, sier Høgestøl.