Mener Trumps politikk pisker opp stemningen og økonomien

Ryan Barnes er lønningsansvarlig i et selskap på Wall Street. Han står utenfor kontorbygningen Trump-familien eier like rundt hjørnet fra New York-børsen, der de sentrale indeksene i går hadde sitt størst fall på over seks og et halvt år.

Siden rekordnivået som ble nådd 26. januar i år, har Dow Jones-indeksen falt med 10 prosent.

I dag fortsatte det med skiftevis nedgang og oppgang på New York-børsen, etter det som beskrives som en kaotisk start.

Endringer som ikke trengs

En av årsakene til nedgangen, er usikkerhet rundt renter og prisstigning i USA. Rentene på langsiktige amerikanske statsobligasjoner har steget kraftig samtidig som ferske tall viser at den økonomiske oppgangen har løftet lønningene.

Ryan Barnes mener president Donald Trump har bidratt til en kunstig sterk økonomisk optimisme.

– Markedet går kjempehøyt på grunn av overdreven optimisme, og så går det veldig ned. Jeg mener optimismen er litt kunstig og at Trump bidrar til den med dereguleringer og ved å piske opp stemningen, sier Ryan Barnes.

Barnes liker ikke den økonomiske politikken som nå føres.

– Trump har deregulert deler av økonomien som ikke trenger deregulering og gitt skatteletter til de rikeste. Jeg får bitte litt lavere skatt, jeg også, men altfor lite, sier han.

Ryan tror imidlertid børsene snart vil gå opp igjen, men at vi må bli vant til ustabiliteten vi ha sett de siste dagene.

Tar det med ro

Inne på børsen føk Dow Jones-indeksen opp og ned som en jojo i formiddag amerikansk tid, men blant fotfolket på børsgulvet var stemningen rolig.

En aksjemegler, som ikke ønsker å oppgi navnet sitt, har langt fra noen panikkstemning.

– Markedet finner alltid nivået sitt. Det er mulig det verste ikke er helt over, men det roer seg nok i løpet av en dag eller to.

– Vi har ikke hatt en slik nedgang som dette på flere år. Vi trengte det, mener han.

– Hvordan var det da Dow Jones-indeksen stupte i går?

– Selv i går var det ganske rolig her. Vi er vant til svingninger og hadde ventet at dette ville komme, sier han.