Mener Trump ikke har forstått at brannene skyldes klimaendringer

En av dem er Los Angeles-ordfører og demokraten, Eric Garcetti.

– Dette dreier seg om klimaendringer, og dette er en regjeringen som stikker hodet i sanden, sa Garcetti, til CNN søndag.

Los Angeles-ordfører Eric Garcetti. Foto: Robyn Beck / AFP

Presidenten har knapt nevnt brannene offentlig de siste ukene, men på et valgmøte i Nevada lørdag kom han med en kommentar.

– De har aldri hatt noe sånt som dette. Husk at det dreier seg om noe så enkelt som god skogrøkt, sa Trump.

Også delstaten Washingtons demokratiske guvernør, Jay Inslee, kritiserer presidenten.

– Det er til å bli gal av at vi har denne kosmiske trusselen mot våre samfunn, at hele vestkysten står i brann, og så har vi en president som sier at dette er småbranner, ikke klimabranner, sier han.

Washington-guvernør Jay Inslee på en pressekonferanse torsdag. Foto: Geoff Crimmins / AP

– En fornærmelse

Los Angeles-ordføreren sier at alle som bor i California vil ta en slik kommentar som en fornærmelse.

– Snakk med en hvilken som helst brannmann om du tror at klimaendringer ikke er virkelighet, sa han og gjorde det klart at det som trengs, er kutt i CO₂-utslippene og bedre håndtering av vannressursene, sier Garcetti.

Han avviste at det som trengs er bedre skogrøkt og raking av skogbunnen. Slik Trump i har sagt i forbindelse med tidligere skogbranner.

Både demokratenes presidentkandidat Joe Biden og visepresidentkandidat Kamala Harris sa lørdag at det ikke er mulig å benekte at klimaendringer ligger bak og utgjør en enorm fare for våre liv. Trump benekter virkeligheten, sa Harris.

Les også: Minst 28 har mistet livet i branninferno i USA

RØYK: Kraftig røyk fra en skogbrann dekker båtene i en båthavn ved Detroit Lake i Detroit i delstaten Oregon. Foto: John Locher / AP

Trump besøker California

Mandag kommer presidenten til California for å møte ledere for nødetater som kjemper mot brannene. Hittil har skogbrannene ødelagt et område på størrelse med New Jersey.

Minst 33 personer er bekreftet døde i de tre delstatene. Hele nabolag er ødelagt av brannene som herjer i delstatene California, Oregon og Washington.

Mange steder er ingenting igjen, bortsett fra aske og utbrente biler. Flere tusen mennesker har måttet evakuere hjemmene sine.

I Oregon brenner det 34 forskjellige steder, viser delstatens egen oversikt.

Den berømte Golden Gate-broa i San Francisco onsdag formiddag i forrige uke. Skogbrannene farget himmelen dyp oransje. Foto: Frederic Larson / AP

Gråter i ruinene

Dave Monroe bor i byen Talent i Oregon. Der er hele bydeler fullstendig rasert av brannene. Huset hans er brent ned. Han er overbevist om at det er noen endringer som skjer.

– Jeg ble født her for 59 år siden. Det har aldri vært sånn som de siste årene. Vi trodde vi skulle komme oss gjennom denne sommeren uten branner. Men det er noe som skjer nå, det er sikkert. Jeg vet ikke hva, men nå brenner alt ned hver eneste sommer, sier han til nyhetsbyrået AP.

Monroe sier at han nå vurderer å flytte ut av delstaten.

Ashley Brittes er fortvilet over synet som møter henne i hjembyen. Foto: AP

Ashley Brittes får en god klem av ham og sier gråtende til nyhetsbyrået:

– Jeg kom tilbake her nå for første gang. Det er det verste jeg har sett noen gang, det er tusen ganger verre enn det jeg hadde forestilt meg.

Letemannskaper med hunder går gjennom de nedbrente ruinene.

En redningsarbeider leter med hund etter omkomne i ruinene i Talent, Oregon. Foto: Adrees Latif / Reuters

Les også: Skogbrannen sprer seg i USA

Verdens dårligste luftkvalitet

Røyken fra de enorme skogbrannene har gitt storbyer som Seattle, San Francisco og Portland, verdens dårligste luftkvalitet, skriver nyhetsbyrået AP. Lukten av røyk kan kjennes i flere av nabostatene.

Flere steder har bekjempelsen av brannene er blitt hindret av falske påstander på sosiale medier om at ekstremister har tent på brannene med vilje.

FBI avviser påstandene tvert, mens Facebook gjorde klart at slike påstander skal fjernes.