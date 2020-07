Mener korona smitter mye lettere enn tidligere trodd

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det Verdens helseorganisasjon (WHO) nå formidler, er at folk får sykdommen gjennom dråper og uttørkede dråper som ligger på flater. Det gruppen av forskere mener, er at viruset også smitter som såkalte «aerosoler».

Det er partikler så små at de ikke faller til bakken like fort som dråpene gjør. De blir værende i luften slik som støv. Stemmer det, så kan en person som bærer på viruset smitte andre som er langt unna.

– Vi er 100 prosent sikre på det, sier leder av den uformelle forskergruppen, Lidia Morawska til Los Angeles Times. Hun er professor ved Queensland University of Technology i Brisbane i Australia.

OVERBEVIST: Professor Lidia Morawska forsker på hvordan små partikler holder seg svevende i luften. Hun og resten av gruppen mener det er opplagt at viruset oppfører seg slikt. Foto: AARR

Har mye bevis

De 239 forskerne fra 32 land som har undertegnet brevet, mener spørsmålet nå er avklart.

– Det finnes overveldende bevis på at viruset også smitter på denne måten, står det i et åpent brev som kommer til å bli publisert i «Clinical Infectious Diseases». Det skriver New York Times.

I en kommentarartikkel i bladet Science kommer mye av argumentasjonen fram.

Det forskerne også peker på, er en rekke smittehendelser der de mener «aerosoler» må ha vært involvert. En av dem skjedde på en restaurant i Kina. En smittet person overførte viruset til andre gjester som var flere meter unna.

ALLE DE BLÅ: Stolene til alle de ansatte som ble smittet på telefonsenteret i Sør-Korea er markert med farge. Foto: CDC

Et annet tilfelle er en korøvelse i USA der nesten alle deltagerne ble smittet selv om de fulgte rådene om å holde avstand.

Et eksempel fra et «call-center» i Sør-Korea blir også trukket fram som bevis på luftbåren smitte. Der ble over halvparten av arbeiderne i et stort rom smittet.

Kan få konsekvenser

– Vi er bekymret for at folk tror de er godt nok beskyttet nå, sier Morawska.

Hun mener rådene om å vaske hendene og holde avstand ikke er nok. Gruppen skriver blant annet at det bare må være frisk luft på steder det oppholder seg mennesker. At luften på arbeidsplasser, skoler, sykehus og andre lokaler ikke må resirkuleres.

KAN VÆRE FARLIG: Spres smitten seg gjennom luft, og ikke bare med dråper, så kan det å bruke masker i en slik situasjon være lurt mener forskerne. Bildet er fra England 4. juli. Foto: Paul Childs / Reuters

New York Times skriver at dersom dette stemmer, så må folk kanskje bruke masker innendørs selv om de holder god avstand. At folk som tar vare på pasienter må beskytte seg grundigere enn de gjør nå.

Vanskelig å bli sikker

Folkehelseinstituttet gjennomførte tidlig en undersøkelse om viruset kan være luftbåren. På dette tidspunktet var det lite tilgjengelig informasjon om viruset SARS-CoV-2. De så derfor også etter mulig luftsmitte fra andre koronavirus.

– Da fant vi ikke noe slikt, men det kan ha skjedd mye etter den rapporten som kan ha en påvirkning på hvordan vi ser det, sier forskeren bak undersøkelsen, Kjetil Gundro Brurberg.

Instituttet har ikke gjennomført noen ny undersøkelse.

DRÅPENE SOM DOMINERER: De store mengdene virus kommer i de store dråpene, men det er også flere tusen mikrodråper som kan tørke ut og bli til noe som ligner støv. Foto: Ap

Holder på sitt standpunkt

Debatten om viruset også smitter som «aerosoler» har rast helt siden pandemien startet. Verdens helseorganisasjon konkluderte tidlig med at de ikke så noen tegn på dette.

Dette synet har organisasjonen holdt på. I en oppdatering 29. juni skriver de at «aerosoler» er mulig, men bare under spesielle situasjoner: Slik luftbåren smitte kan skje på sykehus for eksempel når pasienter blir koblet til eller fra respirator.