Mener Kims tog er i Beijing: – Detaljene er de samme

Tirsdag morgen norsk tid dukket det opp bilder av et pansret tog som rullet inn i Beijing. Det førte raskt til spekulasjoner om at det var fra Nord-Korea, og at passasjeren er ingen ringere enn Kim Jong-un.

Toget ser ut til å være det samme som Kim Jong-il brukte da han besøkte Russland noen måneder før han døde i 2011.

Kim Jong-il vinker fra togvinduet i Beijing i 2010. Foto: Kns / AFP

– Kim Jong-un vil trolig følge tradisjonen med å bruke tog til besøket. Det har vært en tradisjon siden Kim Il-sung, sier professor Cheng Xiaohe ved Renmin-universitetet i Beijing til The Guardian.

Kim Jong-uns bestefar ankom Kina med tog da han besøkte landet for første gang i 1982. Kim Jong-il brukte også tog da han besøkte Kina, Russland og Øst-Europa.

– Alle detaljene er de samme som da Kim Jong-il reiste på besøk. De tok begge et grønt tog. Begge besøkene var uventede, uten informasjon på forhånd. For det tredje er det alltid japanske medier som først avslører nyheten. Derfor tror jeg det er Kim Jong-un denne gangen, sier Cheng.

Toget forlot stasjonen i Beijing tirsdag morgen norsk tid. Kinesiske myndigheter opplyser at de vil komme med mer informasjon på et senere tidspunkt.

VIDEO: En bilkortesje ankommer togstasjonen i Beijing. Toget forlot stasjonen kort tid etter. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: En bilkortesje ankommer togstasjonen i Beijing. Toget forlot stasjonen kort tid etter.

Kim Jong-il ankommer en stasjon i Øst-Sibir i 2011. Han ble invitert til Russland av daværende president Dmitrij Medvedev. Foto: Port Amur / AP

– Har seks private luksustog

Den tidligere russiske diplomaten Konstantin Pulikovskij lettet på sløret etter Kims Russland-besøk i 2001, i et utdrag publisert hos New York Times.

Han fortalte at besetningen på toget var «vakre, kvinnelige konduktører» og at de plukket opp levende hummer og kasser med fransk rødvin på veien.

Gjestene på toget deltok på middager som varte i over fire timer, der de sang russiske og nordkoreanske propagandasanger.

Ifølge den sørkoreanske avisen Chosun Ilbo har toget vanligvis med seg to andre tog. Et brukes til rekognosering, og det andre som sikkerhet. Kim skal ha seks private luksustog til bruk innad i landet, og 20 stasjoner som er bygget bare for togene hans.

Toget som fraktet Kim Jong-il til Russland i 2011 står ved stasjonen Khasan i nærheten av Vladivostok. Foto: Yuri Maltsev / Reuters

– Kan være søsteren

Nord-Korea-forsker Michael Madden ved John Hopkins-instituttet sier til CNN at det trolig bare er medlemmer av Kim-familien som bruker den grønne togvogna.

– En rekke andre høytstående tjenestemennn kan og ville ha tatt privatfly. De kan ha dratt fra Pyongyang uten ståhei for å arrangere en diskret ankomst i samarbeid med kinesiske myndigheter, sier han.

– Jeg tror vi sitter igjen med muligheten for at det er enten Kim Jong-un eller Kim Yo-jung, sier Madden.

Kim Yo-jung hilser på Sør-Koreas president i Pyeongchang. Foto: Kim Kyung-hoon / Reuters

Sistnevnte er Kim Jong-uns søster, som leder partiets propagandaavdeling.

Hun var en sentral del av Nord-Koreas delegasjon til vinter-OL i Pyeongchang i Sør-Korea i februar, der hun håndhilste på Sør-Koreas president Moon Jae-in og formidlet en personlig invitasjon fra sin bror.

Et møte mellom statslederne i Nord- og Sør-Korea er ventet i slutten av april. Kim Jong-un har også bedt USAs president Donald Trump om et møte.

Kim har ikke møtt noen andre statsledere siden han overtok etter sin far i 2011.

Sør-Koreas regjering sier ifølge Reuters at de følger nøye med på hva som skjer i Beijing, og at de «holder alle muligheter åpne».