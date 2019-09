Mener iranske våpen ble brukt i angrepet

Under en pressekonferanse mandag kveld fortalte en militær talsmann at myndighetene i Saudi-Arabia etterforsker droneangrepet med store ressurser. De er sikre på Iran er involvert og avviser at Houthi-militsen i Jemen står bak. Angrepet rammet halvparten av landets oljeproduksjon.

– Angrepet kom ikke fra Houthi-kontrollerte områder i Jemen. Det var et massivt og svært avansert angrep, forteller Turki al-Malki.

Han er talsmann for militærkoalisjonen som har vært i krig med Houthi-bevegelsen i Jemen siden mars 2015. Koalisjonen ledes av Saudi-Arabia.

Talsmannen får støtte av flere militæranalytikere. Ifølge den britiske avisen The Telegraph er det så langt en oppfatning om at houthiene ikke har teknologi til å utføre slike angrep.

Det er foreløpig ikke kjent hvor droneangrepet kom fra.

USAs president Donald Trump sier de tror de vet hvem som står bak angrepet mot Saudi-Arabias oljeproduksjon.

Hevder de står bak

Uttalelsene fra Saudi-Arabia står i strid med det som hevdes av lederne for houthi-bevegelsen i Jemen. Mandag gjentok de til NRK at det er de som står bak angrepet.

– En hel verden må vite at det jemenittiske blod ikke er billig.

Det sa Mohammed Al Bhakiti, medlem av politisk komité i Houthi-bevegelsen, til NRK på telefon fra Sanaa i Jemen.

Den iranskstøttede militsgruppen hevder også at de vil gjennomføre nye angrep mot Saudi-Arabia.

Angrepene natt til lørdag rammet to anlegg tilhørende det statseide Saudi Aramco. Et av dem var prosesseringsanlegget i Buqyaq. Det regnes som verdens største.

Røyk stiger opp fra et oljeanlegg ved byen Abqaiq i Saudi-Arabia. Bildet er tatt 14. september. Foto: Hamad I Mohammed

Varsler motangrep

I en offisiell uttalelse fra myndighetene i Saudi-Arabia heter det at myndighetene nnå ikke har greid å kartlegge hvor angrepet ble organisert fra.

Det eneste de er sikre på er at iranske våpen ble benyttet.

I uttalelsen heter det også at Saudi-Arabia vil sette inn nødvendige tiltak for å beskytte landets befolkning og vil «slå hardt tilbake for å stanse slike angrep.»

Jagerfly av typen F-15 tar av fra den saudiarabiske militærkoalisjonen på flybasen Khamis Mushayt. Mange av flyangrepene mot Jemen kommer herfra. Foto: FAYEZ NURELDINE / Afp

Tror Iran er ansvarlig

De foreløpige vurderingene fra saudiarabiske myndigheter støttes av USAs president Donald Trump.

I en uttalelse mandag sa Trump at det kan se ut til at det er Iran som står bak. Han presiserte likevel at han ikke vil sette i gang et gjengjeldelsesangrep nå.

Donald Trump mener at iranerne var involvert i droneangrepet mot Saudi-Arabia. Den amerikanske presidenten har nå bedt utenriksminister Mike Pompeo om å reise til Saudi-Arabia. Foto: NICHOLAS KAMM

– Vi ønsker absolutt å unngå det, svarte Trump på spørsmål om det går mot krig.

Ifølge Washington Post kan Trump likevel ikke utelukke at situasjonen kan eskalere ytterligere.

– Jeg vil ikke gå inn i en ny konflikt, men noen ganger så bare må man, sa Trump.

Den amerikanske presidenten håper fortsatt på et møte med Irans president Hassan Rouhani i New York neste uke.

Mandag steg prisen på Brent-olje med 14,6 prosent og endte på 69,02 dollar per fat. Det er den største prosentvise økningen siden 1988.