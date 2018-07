Mener Imran Khan blir en god statsminister i Pakistan

–Han er den beste mannen til å styre Pakistan, sier Ali Chishti til NRK.

– Etter lenge har vi fått en leder som taler folkets sak og han tilhører ikke de gamle dynastiene og er ikke et produkt av nepotisme, mehner Zeeshan Abdullah.

De er en av de mange norskpakistanerne som har fulgt nøye med på valget og som mener at den tidligere cricketstjernen Imran Khan fortjener å bli Pakistans nye statsminister.

Tidligere i dag erklærte lederen for Pakistans bevegelse for rettferdighet (PTI), Imran Khan, valgseier, til tross for at de offisielle resultatene etter valget ikke er helt klart. Men ifølge ubekreftede meldinger som gjengis i lokale medier ligger den tidligere cricketstjernen Imran Khan og partiet PakistanTehreek-e-Insaf (PTI) an til å få minst 100 seter i nasjonalforsamlingen og ligger godt an.

ERKLÆRTE VALGSEIER: Den tidligere cricketstjernen Imran Khan har allerede erklært valgseier og sier han vil jobbe mot korrupsjon og bedre landets økonomi gjennom mer handel. Foto: REUTERS TV / Reuters

PTIs rival, regjeringspartiet Pakistan Muslim League (Nawaz) (PMLN) og Shahbaz Sharif, har kommet med beskyldninger om valgfusk. Det har også det venstreorienterte Pakistan Peoples Party (PPP), som i dag er det nest største partiet i nasjonalforsamlingen.

Avviser valgfusk

Valgkommisjonen i Pakistan mener valgresultatene for onsdagens valg ikke kommer før på fredag. Resultatene er kraftig forsinket på grunn av en teknisk feil i systemet, ifølge valgkommisjonen.

– Men vi kan garantere at årets valg har gått redelig for seg og at det ikke har vært noe valgfusk, sa valgkommisjonens leder til nyhetsbyrået Ap.

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg for Arbeiderpartiet Raena Aslam sier hun ikke tror at det har vært valgfusk i dette valget.

–Det er ikke kommet noen reelle bevis, det er bare påstander hvis man snakker med folk i Pakistan og hører det som sies i pakistanske medier er dette valget det mest demokratiske noensinne, sier Aslam.

Ifølge valgkommisjonen i Pakistanhar valgdeltakelsen i år vært veldig høy nesten 45 prosent som er et godt tall for Pakistan som ikke har en historie med demokratiske valg. Helt siden landet ble uavhengig fra britene i 1947 har det stort sett vært militæret som har styrt landet gjennom statskupp eller i kulissene.

Gode resultater

Til tross for at Imran Khan ikke har erfaring med å sitte i regjering mener mange norskpakistanere at han allerede har vist gode resultater som leder for den urolige regionen Khyber punkthunwa nordvest i Pakistan.

– Det er den vanskeligste provinsen å styre siden det ligger nærmest Afghanistan der Taliban opererer. Selv i den provinsen har han klart å få ned fattigdom i området. I tillegg er skolesystemet der blitt så mye bedre. Folk har faktisk tatt ut barna sine av privatskoler sånn at de skal gå på de offentlige skolene, forteller Abdullah.

– Imran Khan snakker om likestilling og å eliminere samfunnsklasser, temaer de andre regjeringene ikke har snakket om. Han kommer til å ta tak i de korrupte lederne i landet og rette på økonomien. Det er ikke sånn at Pakistan er et fattig land, men det er en ujevn fordeling av ressurser og han virker som en oppriktig mann som kommer til å fullføre oppgaven, sier Shebaz Akhtar.