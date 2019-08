Mener fengselet var underbemannet

Robert Hood sier til avisen Washington Post at fengselet Manhattan Correctional Center i New York over tid har hatt problemer med for mange innsatte, og for få ansatte.

Problemene har også ført til en dårlig ledelseskultur i fengselet, mener Hood.

– De siste årene har flere lederstillinger ved fengselet blitt besatt på midlertidig basis, sier han til avisen.

Tirsdag ble fengselsdirektøren fjernet fra jobben mens saken granskes. To voktere som var på jobb da det skjedde, er suspendert. Vaktene er nå mistenkt for å forfalsket loggene for når og hvor ofte de kontrollerte cellen Epstein satt i, opplyser kilder til nyhetsbyrået AP.

Finansmannen Jeffrey Epstein ble funnet død på cella i New York. Foto: AP

En av dem som var på vakt da Epstein ble funnet død var ikke utdannet fengselsbetjent, men hadde blitt beordret til å gjøre oppgavene til en fengselsbetjent.

Begge de som er suspendert skal ha jobbet overtid, men det er uklart om dette var frivillig eller beordret overtid.

Fagforeningen for fengselsansatte, American Federation of Government Employees Council of Prison Locals, sier til Federal Times at det er underbemanningen og all overtidsarbeidet som gjør det mulig at slike dødsfall kan skje.

Justisministeren: – Flere spørsmål må besvares

I en uttalelse sier justisminister William Barr at han er forferdet over at Epstein kan ha begått selvmord mens han satt fengslet.

– Etter dødsfallet er det flere alvorlige spørsmål som må besvares, sier Barr.

Både det føderale politiet, FBI, og justisdepartementet skal granske dødsfallet, og hvordan det kunne skje.

Ble overvåket på grunn av fare for selvmord

Finansmannen Jeffrey Epstein ble pågrepet i juni, siktet for å ha betalt mindreårige jenter for massasjer, for så å misbruke dem seksuelt. Han ble også siktet for sexhandel, og medvirkning til sexhandelsvirksomhet med mindreårige.

Som følge av et tidligere selvmordsforsøk i fengselet skulle de fengselsansatte sett til Epstein en gang i halvtimen. Hvor ofte dette faktisk ble gjort er ett av spørsmålene som inngår i etterforskningen.

Etter dødsfallet har det dukket opp flere rykter og konspirasjonsteorier rundt hva som skjedde og hva som ligger bak.

Epstein var venn med både ekspresident Bill Clinton, britiske prins Andrew og president Donald Trump. En av de seneste anklagene mot Epstein går ut på at han skal ha beordret en tenåringsjente til å ha sex med flere innflytelsesrike menn, blant dem en tidligere delstatsguvernør og en tidligere senator, skriver NBC. Begge avviser anklagene.

Undersøker Epsteins ferieøy

Føderalt politi undersøker Jeffrey Epsteins eiendom i de amerikanske Jomfruøyene. Foto: SOCIAL MEDIA / Reuters

Tirsdag skriver NBC at FBI har startet undersøkelser av Epsteins private ferieøy i de amerikanske Jomfruøyene.

Flere av overgrepene skal angivelig ha skjedd på eiendommen Little St. James Island.

I 2008 ble Epstein dømt til 13 måneders fengsel for å ha utnyttet unge jenter til å gi ham seksuelle tjenester.

Han inngikk da et hemmelig forlik og unngikk det som kunne ha blitt en livstidsdom, ved å innrømme å ha tilrettelagt for prostitusjon for ei jente under 18 år. Han måtte også betale erstatning til flere tenåringsjenter.