Mener Donald Trump prøver å skremme vitner

Adam Schiff, lederen av etterforskningskomiteen i Representantenes hus og Nancy Pelosi, møtte i dag pressen for å snakke om riksrettsgranskingen av president Donald Trump.

Pelosi, som leder Representantenes hus, beskriver saken som nå rulles opp som udemokratisk og trist.

– Å ha en riksrettsgransking er ikke noe å være glad for, sier hun.

Schiff sier at granskingen er godt i gang, og at flere vitner allerede har blitt innkalt.

Han sier at de ikke har all informasjonen om saken ennå, men tror og håper at de vil få alle fakta på bordet, og at granskingen ikke vil trekke ut i tid.

– Vi vil ikke at dette skal dra ut i tid over flere måneder, men det ser ut til å være strategien til administrasjonen, sier Schiff.

Han advarte også Trump-administrasjonen mot å blande seg inn i granskingen.

– Ethvert forsøk fra utenriksministeren, presidenten eller noen andre på å blande seg inn i komiteens ønske om å kalle inn aktuelle vitner, vil bli betraktet som et bevis på at de vil hindre saken, sier Schiff.

I forrige uke gjorde Pelosi det klart at Representantenes hus ville gå videre med en offisiell riksrettsgransking i kjølvannet av varslersaken mot presidenten.

Bakgrunnen for varselet var en telefonsamtale presidenten hadde med Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj den 25. juli i år.

I telefonsamtalen som nå står i sentrum av en riksrettsgranskingen skal Trump ha presset Ukrainas leder til å få i gang etterforskning av rivalen Joe Biden.

– Skremmer vitner

President Trump har uttalt at han vil møte personen som sendte inn varslet. Ifølge Nancy Pelosi er dette helt uaktuelt.

– Presidenten vet ikke hvor farlig det er når han sier at han vil vite hvem det er som har varslet, sier hun.

Under pressekonferansen sa Schiff at flere av Twitter-meldingene presidenten har sendt ut om varsleren, kan tolkes som trusler.

– Det er en åpenlyst innsats for å skremme vitner, sier Schiff.

Etter pressekonferansen anklaget Trump Schiff for å mangle «hjernen, æren og styrken» til utenriksminister Pompeo. Presidenten beskriver lederen av etterforskningskomiteen som en «lowlife»

Han skriver videre at riksrettsgranskingen ikke vil føre noen vei, og at det slår negativt ut på aksjekursene.

– De er villige til å skade landet, og tenker bare på valget i 2020, tvitret presidenten.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Pompeo lyttet

USAs utenriksminister Mike Pompeo bekreftet i dag at han lyttet til telefonsamtalen mellom presidentene. Han har tidligere sagt at han ikke vil vitne mot Trump i riksrettsetterforskningen.

Representanthusets leder vil starte riksrettssak mot president Trump. Du trenger javascript for å se video. Representanthusets leder vil starte riksrettssak mot president Trump.

Vil ha hemmelige dokumenter

Telefonsamtalen mellom de to presidentene i sommer har trolig gjort mer for tilhengerne av riksrett, enn Robert Muellers spesialetterforskning.

Muellers langvarige etterforskning av Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget endte uten noen konklusjon om hvorvidt Donald Trump eller noen av hans nære medarbeidere samarbeidet med russere for å påvirke valgresultatet i 2016.

Sentrale deler av rapporten var imidlertid sensurert, og forsøk på å få utlevert hele rapporten har ikke ført frem.

Nå har demokratene i Representantenes hus bedt om å få utlevert hemmeligstemplet informasjon fra Muellers to år lange etterforskning.

Mandag kveld opplyste etterretningskomiteen i Representantenes hus at de vil sende en stevning til Trumps advokat, Rudy Giuliani.

Der vil de kreve å få utlevert alle dokumenter som kan knyttes til Ukraina. I varselet om Trumps samtale med Ukrainas president nevnes Giuliani som en sentral person.