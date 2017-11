– Jeg føler en glede i dag. Det har vært 22 vanskelige år, men jeg er glad for at domstolen i dag dømte han til livstid, sier Ramza Gudic til NRK.

Sammen med andre eldre kvinner står hun utenfor krigsforbryterdomstolen i Haag der bosniaserbernes militære leder, Ratko Mladic, i formiddag ble dømt til livstids fengsel.

– Det lindrer litt av smerten. Endelig, sier Gudic om at mannen som blant annet ga ordre om massakren i Srebrenica der 8000 muslimer ble drept.

Fakta om massakren i Srebrenica Ekspandér faktaboks Srebrenica øst i Bosnia-Hercegovina hadde på begynnelsen av 1990-tallet 75 prosent muslimer og 23 prosent serbiske innbyggere.

Byen ble under krigen på Balkan erobret av bosnisk-serbiske styrker ledet av general Ratko Mladic 11. juli 1995, til tross for at den formelt var beskyttet av FN som hadde erklært byen for en «sikker sone».

De nederlandske soldatene fra FNs fredsbevarende styrke gjorde ingen militær motstand mot de bosnisk-serbiske styrkene. NATO-fly ble heller ikke satt inn, slik det var blitt truet med.

Anslagsvis 8.000 bosnjakiske gutter og menn ble drept av serbiske soldater mellom 11. og 19. juli 1995. Over 300 muslimske menn som befant seg i leiren til de nederlandske FN-soldatene ble overgitt til bosnisk-serbiske styrker som senere drepte dem.

Massakren er regnet som den verste krigsforbrytelsen i Europa etter andre verdenskrig. Både FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY) og Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag har fastslått at Srebrenica-massakren var et folkemord.

Srebrenica er i dag en del av Republika Srpska, den serbiske delen av Bosnia-Hercegovina. De fleste innbyggerne er serbere.

Den bosnisk-serbiske lederen Radovan Karadzic ble 24. mars 2016 dømt i ICTY til 40 års fengsel for folkemordet i Srebrenica og andre krigsforbrytelser i Bosnia. Den bosnisk-serbiske hærsjefen Ratko Mladic får sin dom onsdag 22. november.

Også Nura Mustafic var til stede i Haag. Hun mistet sin mann, to sønner, en bror og mange andre menn i familien i massakren i Srebrenica.

– Jeg er glad for at domstolen endelig slo fast at Mladic var ansvarlig for forbrytelsene og drapene, sier hun til NRK.

Presidenten i Mødre fra Srebrenica, Munira Subasic, kom til retten i Haag i dag. Foto: JOHN THYS / AFP

Ikke skyldig i hele tiltalen

Mladic ble funnet skyldig for folkemord og krigsforbrytelser spesifisert til Srebrenica og Sarajevo, samt gisseltagning av FN soldater.

Fakta om dommen mot Ratko Mladic Ekspandér faktaboks Ratko Mladic, bosnisk-serbisk hærsjef under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia, er dømt til livsvarig fengsel i Krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia (ICTY) i Haag.

Mladic ble funnet skyldig på alle tiltalepunkter bortsett fra folkemord på en rekke steder utenom Srebrenica.

Han ble dømt for disse tiltalepunktene:

Folkemord i Srebrenica.

Forfølgelse, regnet som forbrytelse mot menneskeheten.

Utryddelse, forbrytelse mot menneskeheten.

Drap, forbrytelse mot menneskeheten.

Drap, forbrytelse mot krigens lover eller sedvaner.

Deportasjon, forbrytelse mot menneskeheten.

Umenneskelig behandling gjennom tvangsforflytning, forbrytelse mot menneskeheten.

Terror, forbrytelse mot krigens lover og sedvaner.

Ulovlig angrep mot sivile, forbrytelse mot krigens lover og sedvaner.

Gisseltaking, forbrytelse mot krigens lover og sedvaner.

(Kilde: TT)

Dommen slo fast at han er stod i ledtog med serbiske lederskapet både i Bosnia og i Serbia, altså Karadzic og Milosevic.

Han ble imidlertid frifunnet på et punkt som angående folkemord.

Det gjaldt å være del av et kriminelt lederskap som tok sikte på å fjerne bosniske muslimer fra alle områder av Bosnia som serberne gjorde krav på.

– Jeg er delvis fornøyd. Det er mer enn Karadzic fikk. Men han ble ikke kjent skyldig i anklagene for folkemord i noen landsbyer, sier presidenten i Mødre fra Srebrenica, Munira Subasic, til AFP.

Nura Mustafic mistet sin mann, to sønner, en bror og mange andre menn i familien i massakren i Srebrenica. Foto: Philip Lote / NRK

Langt til forsoning

Ingen av de to eldre kvinnene NRK snakket med utenfor domstolen i dag tror at dagens dom åpner for forsoning i Bosnia.

– Selv om han i dag er dømt til livstid har han fremdeles sine barn og sin familie. Jeg får aldri mine tilbake, sier Nura Mustafic.

Bortsett fra ankesaken mot bosniaserbernes leder, Slobodan Milošević, er saken mot Mladic den siste i Den internasjonale krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia (ICTY) i Haag før den blir nedlagt.

Det fører til at mange krigsforbrytere slipper straff, noe som Ramza Gudic tror gjør forsoning vanskelig.

– Problemet er at det mange små «Mladicer» i Bosnia, i regjeringen og i politiet. Derfor er forsoning veldig vanskelig, men vi kan bare håpe for fremtiden, sier enken til NRK.