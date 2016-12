Mener de har funnet årsaken til flystyrten

Tupolev 154-maskinen hadde bare vært i luften i to minutter da det styrtet ned i det mørke nattevannet i Svartehavet.

Ingen av de 92 ombord overlevde.

At ulykken skjedde så kort tid etter avgang fra Sotsji, ga etterforskerne først grunn til å tro at en flokk fugler hadde kommet inn i motorene.

En observasjon gjort av den russiske kystvakten tydet på at flyet var intakt da det traff havoverflaten, og det hadde nesen pekende kraftig oppover. Det skriver Reuters.

Posisjonen til nesen tyder på at flyet hadde gått inn i det som kalles "stall". Det vil si at hastigheten var for lav til å opprettholde løftekraften til vingene.

En feil med vingeklaffene kan gjøre det umulig å holde en tupolev 154 i luften. Foto: ALEXANDER NEMENOV / Afp

De siste ordene

Russisk media skriver nå at taleregistratoren, Cockpit Voice Recorder, i flyet er avlest, og at det som ble sagt i sekundene før styrten tyder på en annen årsak til ulykken. At det var et problem med en eller flere av vingeklaffene (flapsene) som førte til styrten.

Det er ikke bekreftet at dette er den korrekte avlesningen av taleregistratoren. Det er heller ikke bekreftet at taleregistratoren er funnet.

Det er nettstedet Life.ru som først skal ha kommet med informasjonen. Dette nettstedet har tett kontakt med russiske etterforskningsmiljøer, skriver Reuters.

Dette er det siste som skal ha blitt sagt av pilotene:

– Hastighet 300 ...(uleselig)

– (uleselig)

– Understellet er oppe, kaptein.

– (uleselig)

– Å f ...!

(varselyd i cockpit)

– Flapsene, den j......!

– Høydemåleren!

– Vi ... (uleselig)

(bakkealarm)

– (uleselig)

– Kaptein, vi faller!

De røde sirklene markerer til venstre spaken for flapsene og til høyre spaken for understellet i en Tupolev-154. Foto: pprune.org

Menneskelig svikt, kanskje

I et av diskusjonsforumene som drives av folk med en høyt utviklet interesse for luftfart, pprune.org blir det nå diskutert om piloten kan ha dratt i feil spak da han skulle løfte understellet.

Det blir stilt spørsmål om pilotene hadde fått nok hvile før turen.

Et bilde som ligger på forumet, viser at spaken for understellet står ved siden av spaken for flapsene. Dersom flapsene ble dratt inn i vingen da flyet fortsatt hadde lav hastighet, så kunne det ha ført til at flyet gikk inn i "stall".

En kilde i den russiske flyhavarikommisjonen skal ha fortalt nyhetsbyrået Interfax at en feil på flapsene nå er den ledende teorien. Altså ikke menneskelig, men teknisk svikt

Kilden, som er anonym, sier til Interfax at vingeklaffene ikke virket i tandem, noe som kan tyde på at klaffene på en side av flyet var ute, mens de var inne på den andre siden.

Dette er en tilstand som gjør det meget vanskelig å opprettholde jevn flyging.