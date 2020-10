Mener behandlingen Trump får kan være farlig

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Før Donald Trump reiste til sykehuset, fikk han åtte gram av en eksperimentell medisin. Etter at han var innlagt, fikk han også medisinen Remdesivir.

– Spesielt i USA har de tradisjon for overbehandling av VIPer. Får du behandling du ikke har nytte av, sitter du bare igjen med risiko for å få bivirkninger og komplikasjoner, skriver lege i spesialisering i indremedisin og kardiologi, Lars Mølgaard Saxhaug.

Lars Mølgaard Saxhaug mener behandlingen Donald Trump får kan gjøre mer skade enn nytte. Foto: Privat

Saxhaug er aktiv på Twitter. Da det ble kjent at presidenten hadde fått en eksperimentell medisin, sendte han ut en tweet fra april.

– Jeg hører historier om folk som mener at de overlevde covid-19 fordi legene ga dem «alt». Jeg lurer på om de var så heldige at de overlevde både covid-19 og at de fikk «alt», skrev Saxhaug.

Limer seg fast

Den eksperimentelle medisinen Trump har fått skal hjelpe til med å ødelegge virus.

Det er en blanding av to såkalte antistoffer. Antistoffer er små byggverk av proteiner. De er formet slik at de setter seg fast på viruset. Får virus nok antistoffer klistret på seg, så kan de ikke gjøre jobben. De greier ikke å trenge seg inn i cellene dine og lage mer virus.

Medisinen fra selskapet Regeneron heter Regn-CoV2.

Det er kunstig framstilte kopier av antistoffer. De originale antistoffene har selskapet hentet fra mennesker som har gått gjennom sykdommen og fra smittede mus med menneskelignende immunforsvar.

En enkel tegning av hvordan antistoffer fungerer. De gule og blå figurene som ligner på en Y er antistoffer. De binder seg til de lysegule spissene på viruset slik at de ikke kan binde seg til de grønne mottagerne på de menneskelige cellene. Foto: RSC

Vet ikke om den virker

Det er ikke gjennomført forskning som slår fast at den hjelper pasienter.

– Dette forsøker vi å finne ut av nå, sier kommende helseambassadør for Norge, John-Arne Røttingen.

Han opplyser at medisinen er en del av den store britiske RECOVERY-undersøkelsen, og at det innen uker vil bli tatt en beslutning om den også skal inn i Solidarity-studien som ledes av Verdens helseorganisasjon.

Administrerende direktør i Norges forskningsråd John-Arne Røttingen sier at den eksperimentelle medisinen Trump får allerede ville ha vært tatt i bruk dersom vi hadde visst at den virket. Foto: Jonas Bendiksen / Norges forskningsråd

Ønsket kanskje å bli lagt inn

Donald Trump gikk selv ut av Det hvite hus da han dro til sykehuset for å bli innlagt. Han var altså friskere enn en stor andel av typiske covid-19 pasienter. Når de kommer på sykehus, er det normalt at de har problemer med å få nok luft.

– Det kan være at han la seg inn på sykehus delvis for å få medisinen Remdesivir, skriver Lars Mølgaard Saxhaug.

Bakgrunnen for den uttalelsen er at tilgangen til Remdesivir er nøye kontrollert. I USA er det bare lov å gi den til pasienter som skrevet inn på sykehus. Egentlig var den kun ment for pasienter som var så dårlige at de trengte pustehjelp, men dette ble endret 28. august.

Remdesivir fungerer til noe

– Remdesivir har vist seg å gi noe raskere tilfriskning, og folk som blir innlagt får et kortere sykehusopphold, forteller Røttingen.

Han legger til at det ennå ikke har blitt slått fast at medisinen øker mulighetene til å overleve et alvorlig tilfelle av covid-19.

– Det er noe vi er med på å undersøke her i Norge. Vi vil ganske raskt komme med resultater, sier Røttingen.

Remdesivir er et lite molekyl med store muligheter. Pasienter i Norge er nå med på å finne ut om det kan spare liv. Foto: Wikimedia

Saboterer viruset

Oppgaven til Remdesivir er den samme som Regn-CoV2. De skal sørge for at virus ikke tar over de biologiske maskinene i cellene våre for å lage nye kopier av seg selv.

Remdesivir gjør dette ved å sabotere produksjonen av virus i en infisert celle.

Medisinen er et ikke så veldig komplisert molekyl, altså en sammensatt gruppe med atomer. Når dette molekylet kommer inn i en menneskecelle, så bruker det kjemikalier i cellene til å endre på seg. Denne endrede formen av molekylet limer seg fast til arvestoffet til virus som er i ferd med å bli bygd. Resultatet er at denne byggingen stopper opp. Cellen slutter å produsere fungerende virus som kan infisere andre celler.