I dag har republikanerne flertall i begge kamre i Kongressen.

Politiske observatører er enige om at det er stor sannsynlighet for at mellomvalget vil gi demokratene flertallet i Representantenes hus.

Men demokratene vil trolig ha store problemer med å sikre seg flertallet i Senatet.

Derfor er det viktig å ha kontroll

Senatet utnevner dommere til høyesterett og andre føderale rettsinstanser og godkjenner statsråder og kandidater til andre høye embeter. Det er dessuten Senatet som har siste ordet i en eventuell riksrettssak. Senatet må også godkjenne budsjettet, men har ikke fullmakt til å komme med alternativt forslag til føderalt budsjett.

Representantenes hus utarbeider og vedtar budsjettet og føderale lover. Alle lover forbundet med offentlige utlegg starter her. Det er også dette kammeret som kan ta initiativ til å reise riksrettssak mot presidenten eller andre.

Senatet: Republikanerne beholder trolig kontrollen

En tredel av Senatet står på valg annethvert år, det vil si 35 representanter. I år er det suverent flest demokrater som står på valg, 24 i alt.

Senator Mitch McConnell er leder for det republikanske flertallet i Senatet. Han får høyst sannsynlig beholde jobben. Foto: Joshua Roberts / Reuters

I tillegg kommer to uavhengige som pleier å stemme med demokratene.

Bare ni republikanere er på valg i et senat hvor 51 av 100 allerede er republikanere i dag.

Demokratene må sikre seg minst to nye mandater. Men ettersom det er sannsynlig at de kommer til å tape i noen av statene, blir det kamp på kniven i minst ni stater.

To stater demokratene må vinne for å få flertall i Senatet:

Arizona . Den republikanske senatoren sa nei til gjenvalg. Nå kjemper Martha McSally (R) for å hindre at Kyrsten Sinema (D) kaprer den plassen. De ligger nesten likt på målingene.

. Den republikanske senatoren sa nei til gjenvalg. Nå kjemper Martha McSally (R) for å hindre at Kyrsten Sinema (D) kaprer den plassen. De ligger nesten likt på målingene. Nevada. Her kjemper republikaneren Dan Heller for å beholde plassen. Utfordreren Jackey Rosen (D) ligger like bak på målingene og har rimelig god sjanse til å vinne.

Fem stater demokratene risikerer å tape til republikanerne:

Nord-Dakota . Demokratenes Heidi Heitkamp taper med stor sannsynlighet plassen til republikaneren Kevin Cramer. Heitkamp stemte mot godkjenning av Brett Kavanaugh som høyesterettsdommer. Det var svært upopulært i store velgergrupper i delstaten. Cramer leder med over 10 prosentpoeng på målingene.

. Demokratenes Heidi Heitkamp taper med stor sannsynlighet plassen til republikaneren Kevin Cramer. Heitkamp stemte mot godkjenning av Brett Kavanaugh som høyesterettsdommer. Det var svært upopulært i store velgergrupper i delstaten. Cramer leder med over 10 prosentpoeng på målingene. Missouri . Claire McCaskill (D) ligger nå etter utfordreren, delstatens justisminister, Josh Hawley (R), på flere målinger.

. Claire McCaskill (D) ligger nå etter utfordreren, delstatens justisminister, Josh Hawley (R), på flere målinger. Indiana : Joe Donnelly (D) ligger på vippen i meningsmålingene, og det kan bli Mike Brown som overtar plassen i Senatet.

: Joe Donnelly (D) ligger på vippen i meningsmålingene, og det kan bli Mike Brown som overtar plassen i Senatet. Florida : Bill Nelson (D) leder fortsatt foran delstatens guvernør, Rick Scott (R). Men ledelsen er ikke større enn at Scott kan vinne.

: Bill Nelson (D) leder fortsatt foran delstatens guvernør, Rick Scott (R). Men ledelsen er ikke større enn at Scott kan vinne. Montana: Det samme er situasjonen her. Det skal ikke store bevegelser til før demokraten Jon Tester taper for Matt Rosendale (R).

Ettersom det er svært usannsynlig at demokratene klarer å holde på alle disse fem plassene, må de satse på å kapre dagens republikanske plasser i et par stater til:

Texas . Ted Cruz (R) utfordres av den svært fargerike demokraten Beto O’Rourke. Sistnevnte er minst like kjent for en kort karriere som punkrocker som for sine seks år i Representantenes hus. Han kjemper i oppoverbakke. Sist Texas hadde en demokratisk senator var i 1993.

. Ted Cruz (R) utfordres av den svært fargerike demokraten Beto O’Rourke. Sistnevnte er minst like kjent for en kort karriere som punkrocker som for sine seks år i Representantenes hus. Han kjemper i oppoverbakke. Sist Texas hadde en demokratisk senator var i 1993. Tennessee. Phil Bredesen (D) utfordrer republikaneren Marsha Blackburn. Men Blackburns ledelse er på over 6 prosentpoeng på et snitt av de siste målingene.

Det er med andre ord ikke veldig sannsynlig at valget 6. november gir et demokratisk kontrollert senat.

Ifølge de anerkjente valganalytikerne i nettstedet 538, er det bare 17 prosent sannsynlighet for at demokratene sikrer flertallet.

Den demokratiske utfordreren Beto O'Rourke under et folkemøte i Austin, Texas 24. oktober. Han reiser nå rundt til valglokaler der det er mulig å forhåndsstemme, under mottoet «stem med Beto». Foto: Amanda Voisard / AP

Representantenes hus

I Representantenes hus er situasjonen en ganske annen.

Ifølge 538 er det nær 84 prosents sannsynlighet for at demokratene sikrer seg kontrollen i Representenes hus. Det innebærer at de «netto» må sikre seg 23 nye plasser.

Det er særlig fem delstater som vil avgjøre hvilket parti som får flertall, skriver nettstedet Roll Call.

Det betyr at kandidatene i en rekke valgdistrikt nå står svært likt på meningsmålingene.

Minnesota : Fem jevne oppgjør, demokratene bør vinne minst ett

: Fem jevne oppgjør, demokratene bør vinne minst ett California : Ni jevne oppgjør, demokratene bør vinne minst fem

: Ni jevne oppgjør, demokratene bør vinne minst fem New York : Fem jevne oppgjør, demokratene bør vinne minst to

: Fem jevne oppgjør, demokratene bør vinne minst to Pennsylvania : Ni jevne oppgjør, demokratene bør vinne minst fire

: Ni jevne oppgjør, demokratene bør vinne minst fire Illinois: Tre jevne oppgjør, demokratene bør vinne minst to

Kan gjøre livet surt for Trump

Dersom det blir slik at demokratene kontrollerer Representantenes hus og republikanerne beholder kontrollen i Senatet, blir det generelt vanskeligere å få gjennomført lover og vedtak det er politisk uenighet om.

Men demokratene vil kunne bruke sin makt til å stikke kjepper i hjulet for president Trump. Det kan skje på flere måter:

Stevning, det vil si innkalle vitner som for eksempel blir om å legge fram president Trumps selvangivelser og dokumenter fra Deutsch Bank som omhandler Trumps tidligere virksomhet i Russland.

Granskinger av alt fra hysjpenger utbetalt under valgkampen til regjeringsmedlemmers pengebruk og opptreden i enkeltsaker. I forbindelse med granskinger kan underkomiteer i Representantenes hus også innkalle medlemmer av Trumpadministrasjonen til høringer.

Dersom Trumpadministrasjonen skulle finne på å gi spesialetterforsker Robert Mueller sparken, vil Representantens hus kunne fortsette sin egen gransking.

La være å bevilge penger til bygging av muren mot Mexico og andre omstridte prosjekter president Trump ønsker gjennomført.

Kongressen bevilget i år penger til å ruste opp eksisterende grensegjerder mot Mexico. Et stykke gjerde i Calexio, California, ble høytidelig innviet av ministeren for innenlands sikkerhet, Kirstjen Nielsen, 26. oktober. Foto: MARK RALSTON / AFP

Hindre Trumpadministrasjonens forsøk på å bruke budsjettprosessen til å omstøte Obamas helseforsikringsreform gradvis.

Bremse president Trumps forsøk på å omstøte Obamas miljøpolitikk, ikke minst Clean Power Plan fra 2015. Den pålegger USAs kullkraftverk kraftige kutt i karbonutslippene. Prosessen med å omstøte denne loven tar flere år, så her har demokratene en mulighet.

Ta initiativet til riksrett mot Trump. Det demokratiske partiet er splittet i denne saken. Den demokratiske ledelsen i Kongressen skal mene at det ikke er lurt å bruke tid og krefter på riksrett, ettersom det er helt utenkelig at to tredeler av Senatet vil stemme for å felle presidenten.

