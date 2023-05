Det er sjefen for de ukrainske bakkestyrkene Oleksandr Syrskyj, som i en melding på sin Telegram-kanal skriver at hans soldater har rykket fram 1–2 kilometer i retning av landsbyen Klistsjivka sørvest for selve Bakhmut by.

Det er svært sjelden at det ukrainske forsvaret kommenterer sine offensiver i krigen i Ukraina, for ikke å avsløre taktikk og disposisjoner for fienden.

Derfor er det mye som tyder på at det Syrskyj skriver er riktig.

Samtidig sier lederen for den russiske Wagnergruppen Jevgenij Prigozjin at hvis den ukrainske framgangen fortsetter, kan hans soldater bli omringet inne i selve Bakhmut by.

De ukrainske styrkene skal ha hatt framgang flere steder i Donbas-området øst i Ukraina.

Wagner-gruppen fremdeles i byen

Framgangen skyldes at soldater fra den 72. motoriserte russiske brigaden dels skal ha blitt ødelagt av de ukrainske styrkene, dels skal ha trukket seg tilbake og latt dette frontavsnittet stå åpent.

I selve Bakhmut by forteller de fleste meldingene om at de ukrainske styrkene nå bare kontrollerer et lite område vest i byen, der de er under press fra de russiske styrkene.

Det er ingenting, ifølge ukrainske militære kilder, som tyder på at Prigozjin har gjort alvor av sine trusler om å trekke styrkene sine ut av Bakhmut innen 10.mai, hvis han ikke fikk tilførsler av våpen og ammunisjon.

Vanskelig å bekrefte

Torsdag morgen kommer det også melding via det ukrainske nettstedet Supernova+ på Telegram meldinger om et ukrainsk gjennombrudd litt vest for byen Vuhledar i Donetsk fylke.

De ukrainske styrkene skal ha krysset Sjajtanka-elven og avansert i retning landsbyen Novodonetskoe.

Mye nedbør har gjort at mange veier i Donbas er svært vanskelig framkommelige. Foto: AFP

I en kommentar til denne meldingen står det at de ukrainske styrkene fra den 155. brigaden allerede er i denne landsbyen.

Igjen er dette opplysninger som er umulig å få bekreftet. Dette er et frontavsnitt hvor artilleri gitt fra det norske forsvaret har vært mye brukt, noe NRK fikk bekreftet i januar 2023.

Avgjøres krigen i Donbas?

Mye tyder på at det derfor er i Donbasområdet det ukrainske forsvaret forsiktig starter det som er offensiv for å forsøke å ta tilbake områder som Russland okkuperte i 2022.

Dette kan ha sammenheng med at Russland har bygget opp sterke forsvarslinjer i Zaporizjzja og Kherson fylker lenger vest, for å stoppe et mulig ukrainske angrep i retning Krim-halvøyen.

Men også i Donbas har de russiske styrkene bygget sterke forsvarslinjer. I tillegg vil den ukrainske hæren her møte en sivilbefolkning som helt siden 2014 har vært skeptisk til at Ukraina vil orientere seg mot Europa i stedet for Russland.

Zelenskyj: Vi må vente

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har lenge sagt at en motoffensiv mot de russiske styrkene kommer, uten å tidfeste dette nærmere.

Men i et intervju som er publisert av blant annet BBC sier han at dette kan ligge litt fram

– Vi må vente. Vi trenger fortsatt litt tid. Ellers vil vi miste mange mennesker.

Ukraina har mottatt mye våpenhjelp, ikke minst i form av stridsvogner og kanoner. Men de ønsker også moderne jagerfly for å møte trusselen fra russiske fy og raketter.

– Får vi dette, kan vi angripe og lykkes, sier Zelenskyj.

