Den ukrainske TV-stasjonen Ukraina 24 melder at det er hørt minst tre eksplosjoner vest i den ukrainske byen Lviv fredag morgen. Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Lvivs ordfører, Andriy Sadovy, sier at det er et verksted nær flyplassen som skal ha blitt angrepet, melder AFP. Han legger til at flyplassen ikke skal være truffet, men en bygning hvor man reparerer flydeler.

Lviv skal ha blitt rammet av flere angrep fredag morgen. Foto: AP

Flere steder nær flyplassen er blitt truffet. GPS-koordinater viser at et av angrepene har truffet et boligområde nær flyplassen.

Det skal ikke være noen drepte i angrepet, sier han videre.

Lviv ligger noen titalls kilometer unna Polen. Byen har tidligere vært utsatt for flere luftangrep.

Kilde: Institute for the Study of War / Rochan Consulting / NRK. Oppdatert (18.03.22.)

Ukraina har startet motoperasjon

Natt til fredag sier det ukrainske forsvaret at de har innledet en operasjon med mål om å få skjøvet russiske styrker ut fra utkantene av hovedstaden Kyiv.

Oleksandr Pavljuk, som leder det regionale forsvaret i Kyiv, sa til ukrainsk TV at det er «motstand fra fienden». Det melder det ukrainske nyhetsbyrået Unian.

Russiske enheter er i bevegelse, la han til, men sa at han ikke kunne komme med flere detaljer fordi operasjonen er pågående.

Pavljuk kalte situasjonen i Kyiv-regionen for vanskelig, men «kontrollerbar», før han la til at det er vanskelig å komme med spådommer.

Soldater fra Ukraina flytter varer etter et angrep like utenfor Kyiv. Forstedene til hovedstaden har i lengre tid vært utsatt for harde kamper mellom Ukraina og Russland. Foto: Vadim Ghirda / AP

«Vaklende» invasjon

Logistiske problemer fortsetter å sinke Russlands «vaklende» invasjon av Ukraina. Det mener det britiske forsvaret, som lager en daglig rapport om krigen i Ukraina.

Motvilje mot å velge mer utfordrende ruter, manglende kontroll over luftrommet og begrensede muligheter til å legge broer hindrer Russland fra å effektivt forsyne styrkene sine med grunnleggende og essensielle ting som mat og drivstoff.

– Uavbrutte ukrainske motangrep tvinger Russland til å omdirigere store mengder styrker for å forsvare egne forsyningslinjer. Dette går hardt ut over Russlands offensive potensial, heter det videre.

USA: Russland angriper i økende grad sivile mål

Russiske styrker retter i økende grad angrep mot sivile mål i Ukraina, ifølge den amerikanske regjeringen.

– Vi har sett en økning i angrep mot sivil infrastruktur, sivile mål, sa en høytstående amerikansk tjenesteperson i Pentagon til nyhetsbyrået DPA torsdag.

FN hadde 15. mars registrert 726 drap på sivile, blant dem 52 barn, siden krigen brøt ut 24. februar. 1174 var såret. Det reelle tallet er trolig langt høyere, skriver NTB.