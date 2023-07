Meldinger om brann på militærbase på Krim – over 2000 evakuert

Det opplyser den russiskinnsatte guvernøren på Krim, ifølge Reuters.

Han sier at over 2000 innbyggere vil bli evakuert som følge av brannen på militærbasen Kirovske.

– Vi vil evakuere fire landsbyer. Det er snakk om mer en 2000 mennesker, skriver guvernør, Sergei Aksyonov, på Telegram.

Brannen fører også til at Tavrida-motorveien, som forbinder Sevastopol og Kertsjbroen, er stengt, ifølge guvernøren.

Ifølge Reuters skriver flere brukere på Telegram at det brenner i et ammunisjonslager etter et ukrainsk angrep.

Opplysningene er ikke bekreftet.

Kirovske ligger øst på den russisk-okkuperte Krim-halvøya sør i Ukraina.

Kyiv og Odesa angrepet

Natt til onsdag gikk flyalarmen i minst tolv byer i Ukraina. Både havnebyen Odesa og hovedstaden Kyiv skal ha blitt angrepet.

Det er andre natt på rad at Odesa blir angrepet. Byen er svært sentral i den ukrainske korneksporten.

Talsmann, Serhiy Bratchuk, for militæradministrasjonen i Odesa-regionen beskriver nattens angrep som massivt.

– Angrepet var veldig kraftig, skikkelig massivt. Det var en helvetesnatt, sier Bratchuk i en lydmelding på Telegram, ifølge Reuters.

Han sier videre at flere detaljer vil komme senere.

Også hovedstaden Kyiv skal ha blitt angrepet med droner, men det ukrainske luftforsvaret hevder at angrepet ble slått tilbake.

Russland vil ikke forlenge kornavtalen

Mandag gikk kornavtalen mellom Russland og Ukraina ut.

Avtalen, som ble forhandlet frem av Tyrkia og FN, har gjort det mulig for Ukraina å eksportere kron og gjødsel til resten av verden fra havner i Svartehavet.

Kreml sa mandag at avtalen blir satt på vent, fordi de mener at kravene fra Russland ikke er innfridd.

Avgjørelsen har blitt møtt med kraftige reaksjoner internasjonalt. FN frykter for verdens matsikkerhet.

Krim-broen angrepet

Natt til mandag denne uken ble Kertsjbroen skadet i et angrep.

Broen, også kjent som Krim-broen, er strategisk viktig for Russland, fordi den binder den annekterte Krim-halvøya med det russiske fastlandet.

Russlands president Vladimir Putin kalte det som skjedde med broen for en terrorhandling fra Kyiv,

Dette er andre gang at broen har blitt angrepet. 8. oktober i fjor ble deler av broen ødelagt i en kraftig eksplosjon – som krevde tre menneskeliv.