Dette var USAs førstedame Melania Trumps kveld. Presidenten Trump introduserte henne fra den nyrenoverte Rosehagen utenfor Det hvite hus.

Førstedamen startet med å si at de ikke har ikke glemt alle dem som stemte frem hennes ektemann som president for fire år siden.

Drømte om Amerika

– Han er ikke en «vanlig» politiker. Vi har ikke glemt de fantastiske menneskene som var villige til å ta en sjanse på forretningsmannen som aldri hadde jobbet innen politikken, sa hun.

Melania Trump, er opprinnelig fra Slovenia. Hun fortalte at hun vokste opp i et kommunistisk land, og sa at hun hørte om et fantastisk land som het Amerika der man kunne leve i frihet. Hun ga opp arkitekturstudiene sine for å jobbe med mote og drømte om å bosette seg i Amerika.

Hun dro til New York i USA i 1996, og møtte Donald Trump to år senere. Hun er Donald Trumps tredje kone. Sammen har de sønnen Barron William (16).

Hun refererte til sine foreldrene i talen, og takket dem for deres støtte.

– Min mann handler

– Min ektemann elsker dette landet. Han er mann som ikke bare snakker, han handler, og får resultater, sa hun.

Hun henvendte seg til amerikanske familier, immigranter og bønder i forsøket på å sikre en ny presidentperiode for Donald Trump.

– I min mann har du en president som ikke slutter å kjempe for deg og din familie.

Førstedamen snakket om koronapandemien, og kondolerte alle som har mistet noen som følge av sykdommen.

– Våre liv har endret seg drastisk med pandemien. Mine tanker går til dere som har mistet sine kjære. Mange bærer på frykt i disse dager, sa hun.

Snakket om slavetiden

Fru Trump fortalte om en reise til Ghana der hun fikk lære mer om hvordan de svarte ble sendt til Ameika i slaveskipene. Hun sa at det var mye i USAs historie man ikke kan være stolt av, men fortsatte med å si at det er viktig å lære av fortiden og så se fremover.

– Det er bedre enn å rive ned ting, sa førstedamen som oppfordret folk til å holde fred i gatene.

Da Melania Trump holdt tale på republikanernes landsmøte i 2016, ble hun anklaget for plagiat av Michelle Obamas tale i 2008.

Barnas tale

Tiffany Trump roste sin far, og sa at han vil jobbe for å beskytte amerikanske idealer.

– En stemme på min far, er en stemme som kan opprettholde våre amerikanske idealer, sa Tiffany.

Hun refset media og teknologiselskaper for å være partiske i omtale av faren.

– Folk må forstå at våre tanker, meninger og til og med hvem vi velger å stemme på blir manipulert og usynlig endret av mediene og teknologigigantene, sa hun

Datteren sa også at det er en usikker tid fremover.

– Min far har fått meg til å tro på at USA kan bli stort igjen. Vær ærlig mot deg selv, sa hun.

Tiffany Trump Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Eric Trump, sønn av Trump, siterte den tidligere presidenten Ronald Reagan i sin tale.

– Frihet er aldri mer enn én generasjon borte fra utryddelse. Vi må kjempe om og om igjen for å beskytte den, sa Eric Trump.

Han gikk også til angrep på demokratenes presidentkandidat, Joe Biden, som han mente ikke kunne noen ting om vanlige amerikanske arbeidere.

Eric Trump avsluttet sin tale med å bli mer privat og henvendte seg til sin far.

– Jeg er så stolt av deg pappa, for alt du gjør. La oss gå for fire nye år. Jeg elsker deg, sa han.

Dette er en kamp som bare min far kan vinne, sa Eric Trump Foto: Drew Angerer / AFP

Kritikk av Pompeo

USAs utenriksminister Mike Pompeo, som er på reise i Midtøsten, fikk kritikk allerede før sin opptreden kveldens landsmøte. Kritikken gikk på at det ikke passer seg for en utenriksminister å holde en tale på et nasjonalt politisk landsmøte.

Talen fordømmes av Demokrater og andre som et brudd på en diplomatisk presedens og et mulig brudd på føderal lovgivning som forbyr statsansatte å åpenlyst drive politisk aktivisme mens de er på jobb.

– Det er ikke bare svært uvanlig, men det kan se ut til at det er ulovlig, sier leder Joaquin Castro, skriver NBCNews.

Hendelsen undersøkes nå av utenrikskomiteen i Representantenes hus.

Benådet tidligere bankraner

President Donald Trump åpnet det andre republikanske landsmøte til å benåde tidligere bankraner, Jon Ponder.

Ponder har sonet fem år. Nå han har stiftet en organisasjon som skal hjelpe tidligere innsatte med overgangen til et liv utenfor fengselet.

Demokratene slo republikanerne hos TV-seerne første natt.

Totalt 17 millioner mennesker fulgte med på det digitale landsmøte til republikanerne natt til tirsdag. Det skal være færre enn de som fulgte med på den første landsmøte hos Demokratene, skriver nyhetsbyrået Reuters.