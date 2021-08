Meiner skogbrannane på Sicilia er organisert kriminalitet

Det ser ut som ei scene frå filmen Ghostbusters. Det er ein ryggsekk kopla til ei handpumpe som spyler vatn fire fem meter ut i lufta.

Christopher Dosch viser fram «Ghostbusters-pumpa» si. Vatnet ber han i ein ryggsekk, og han tilset ein drope med hushaldssåpe i vatnet slik at det skal bli meir likt det profesjonelle brannmenn nyttar. Foto: Nicola Zini / NRK

Ekteparet Chris Dosch og Stephanie Brancaforte viser fram det heimelaga utstyret dei bruker til å sløkkje skogbrann med.

Dei har også laga seg kostar av gamle setebelte, som dei kan bruke til å banke ut flammar med.

– Setebelte er jo brannsikre, fortel Dosch til NRK.

Dei to har starta eit frivillig brannkorps som held kontakten med kvarandre på sosiale medium.

Ei åsside mellom Catania og Messina på Sicilia er fullstendig utbrend. Ei bygning har også blitt teken av flammane. Fire personar omkom i skogbrannane i Italia. Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK

– Organisert kriminalitet

– Vi er overtydde om at det er organisert kriminell plan bak mange av desse brannane. Det er rett og slett for mange av dei og mønsteret er at dei går til angrep på nasjonalparkar og verna område, fortel Brancaforte.

Ekteparet fortel det er ikkje uvanleg at dei har sett forsøk på å tenne på same området meir enn ti gangar.

Mange slike småbrannar oppstår utan at noko kan forklare kvifor. I det tørre vêret kan dei raskt utvikle seg til ein stor skogbrann om ikkje brannvesenet kjem til i tide. Denne brannen var i landsbyen Aci Reale. Foto: Nicola Zini / NRK

– Ikkje berre «mafiaen» som står bak

Hetebølgja «Lucifer» har tørka ut vegetasjonen og 120.000 hektar skog har brunne opp, det er tre gongar det årlege gjennomsnittet i Italia.

Tidlegare denne månaden forklarte miljøvernminister Roberto Cingolani til nasjonalforsamlinga at over 70 % av brannane er påsette.

Mykje av skaden har skjedd i nasjonalparkar, som den UNESCO-beskytta bøkeskogen i Calabria regionen.

På Sicilia har framståande miljøvernarar, bønder og politikarar peika på den klassiske sicilianske mafiaen.

Men Brancaforte meiner dette blir for enkelt. Det er mange grupperingar som kan tene på å brenne ned skogen.

For fattige gjetarar handlar det om å fjerne busker og skog i beiteområde.

NRKs korrespondent ute i felten i Catania på Sicilia. Fleire gangar for dag oppstod det spontane brannar på stadar der det vanlegvis ikkje ferdast folk. Ei rekordlang hetebølgje har gjort grunnen svært tørr, og eit lite vindpust kan få brannen til raskt å endre retning. Du trenger javascript for å se video. NRKs korrespondent ute i felten i Catania på Sicilia. Fleire gangar for dag oppstod det spontane brannar på stadar der det vanlegvis ikkje ferdast folk. Ei rekordlang hetebølgje har gjort grunnen svært tørr, og eit lite vindpust kan få brannen til raskt å endre retning.

For meir sofistikerte kriminelle grupper og politikarar kan det handle om å skaffe seg ein bit av EUs korona-redningspakke.

Italia er i ferd med å få første utbetaling av krisepakken på 209 milliardar Euro, og avisa Politico meiner kriminelle organisasjonar har sikta seg inn på midlar som er øyremerka det grøne skiftet.

– Difor krev vi at styresmaktene etterforskar desse brannane og straffar dei skuldige, slik at brannstiftinga får konsekvensar, fortel Brancaforte.

– Kvar dag ser vi at jorda brenn, og det blir mindre og mindre vegetasjon som kan halde på vatn. Sicilia kjem snart til å bli ein økologisk ørken om vi ikkje gjer noko.

Brannvesenet på Sicilia gjer ein heltemodig innsats for å halde dei mange brannane i sjakk. Det har vore ein uvanleg langvarig tørkeperiode på øya fortel dei. Foto: Nicola Zini / NRK

– Brannvesenet er sjanselause

Dosch fortel at ein dag starta det 34 brannar samtidig.

– Det er ikkje eit brannvesen i verda som har kapasitet til å ta seg av så mange brannar samtidig, det var heilt krise, fortel han.

Visebrannmeister Stefano Rizzo viser NRK rundt på den største brannstasjonen i Catania som er Sicilias andre største by. Foto: Nicola Zini / NRK

Ved hovudbrannstasjonen i Catania fortel visebrannsjef Stefano Rizzo om ein svært krevjande periode. Brannbilane har vore på vegen døgnet rundt, og han kan bekrefte at fleire brannar har vore påsett.

– Når du ser at brannen har byrja fleire stadar samtidig, så er det bevis på at det er eit menneske som står bak.