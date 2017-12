Meghan Markle var invitert med til kongefamiliens julefeiring på Sandringham av sin fremtidige svigermor, dronning Elizabeth. Det inkluderer den tradisjonelle gudstjenesten første juledag i St. Mary Magdalene-kapellet, som ligger nær Sandringham-slottet.

Men det skal ifølge britiske medier være et brudd på tradisjonen at fremtidige familiemedlemmer blir invitert. Ifølge den britiske avisa Express blir partnerne til de kongelige normalt ikke invitert til å feire jul på Sandringham før de er giftet inn i familien.

Lady Diana fikk ikke æren i sin tid, heller ikke Kate Middleton.

FARGESTERK: Dronning Elizabeth 2. kom først ut på kirketrappen til det kongelige kapellet i Sandringham, i lysende oransje. Bak fulgte hertuginne Camilla i julerødt. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Flere britiske medier skriver at dette kan tyde på at Markle allerede har funnet tonen med de viktigste medlemmene av sin fremtidige svigerfamilie.

Neide for dronningen

På kirketrappa stilte Markle opp til fotografering sammen med både dronning Elizabeth (91) og sin fremtidige svoger og svigerinne, prins William og hertuginne Catherine. Det er første gang de er avbildet sammen. Vi fikk også et glimt av at Markle neide for dronningen utenfor kapellet.

Meghan Markle tok et godt tak i forlovedens arm da de styrte mot de fremmøtte. Foto: Alastair Grant / AP

Blant de hundrevis av ivrige fremmøtte var det tydelig at det var prins Harrys forlovede som vakte mest oppsikt.

Smilte og vinket

Markle smilte og vinket til lokale frammøtte. Både hun og prins Harry tok seg tid til å snakke med flere som ventet utenfor kapellet.

– Hun var veldig, veldig nydelig, sa Judith Wallis, som fikk noen ord med paret.

Det var flere som ventet utenfor kapellet enn det som er vanlig, trolig fordi de var nysgjerrige på det nye medlemmet av kongefamilien.

Kanadisk mote

Ifølge den britiske avisa The Telegraph bar Meghan Markle en kamelhårsfarget kåpe som koster 986 pund (vel 11.000 kroner). Den skal være fra det kanadiske motehuset Sentaler.

ROYALE FANS: Meghan Markle og prins Harry snakker med publikum utenfor kirken i Sandringham Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Ifølge motebloggen Elitedaily har spiralhatten til Markle vakt stor oppsikt i Storbritannia, selv om ingen riktig har gjort rede for hvem modisten er.

FJONGE HATTER: Hertuginne Kate stilte i et skotskrutet antrekk med en pelslignende hatt, mens Markle stilte i beige omslagskåpe og en kastanjebrun filthatt med iøynefallende spiralformet pynt. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Hatten til Markle er blitt grundig kommentert på sosiale medier. Der er den både hyllet og sammenlignet med en populært brun emoji. Den ble også kalt en sopp og en eikenøtt. En annen foreslår at hatten må være formgitt av en konditor.

Motebladet Elle skriver i dag i sin amerikanske utgave at hatten til Markle er det store samtaleemnet. «Kan vi snakke om Megan Markles hatt?» spør bladet i et hovedoppslag.

Hertuginne Catherine var iført en skotskrutet kåpe som skal være fra den italienske designeren Miu Miu.

Dronningen talte om terror

I sitt årlige julebudskap etter kirkegangen første juledag, hyllet dronning Elizabeth hvordan byene London og Manchester taklet terrorangrepene tidligere i år.

– Denne julen tenker jeg på London og Manchester, hvordan den mektige identiteten til disse to byene slo gjennom mens de ble utsatt for fryktelige angrep, sa hun i juletalen.

London ble utsatt for to angrep, mens 22 mennesker ble drept i angrepet på Manchester Arena der popsangeren Ariana Grande opptrådte.

Takket gemalen

På det personlige plan lovpriste dronningen også all støtten hun har fått av sin mann prins Philip (96), og hans unike sans for humor.

SPREK: Dronning Elizabeth (91) var den første som kom ut av kapellet etter gudstjenesten. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Dronning Elizabeth og prins Philip kom til gudstjenesten sammen med de øvrige nære familiemedlemmene, blant dem også prins William og hans kone Kate, som venter sitt tredje barn i løpet av våren. I tillegg var prinsesse Anne til stede, og prins Andrew med sine to døtre Beatrice og Eugenie.

Dronningen og prins Philip holdt seg hjemme fra juledagsgudstjenesten i fjor på grunn av influensa. I år valgte dronninggemalen å spasere tilbake til slottet sammen med andre kongelige, mens dronningen ble kjørt i bil sammen med prins Charles' kone Camilla.