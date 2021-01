Medvirket til halshugging av journalist – løslates nå

Det har aldri blitt helt klart hvem som utførte drapet på journalisten fra Wall Street Journal.

Men det startet med at Pearl ble kidnappet da han skulle møte kilder i storbyen Karachi, ifølge The Guardian.

Han skrev på en artikkel om forbindelsen mellom militante islamister i Pakistan og den såkalte «skobomberen» Richard C Reid. Reid forsøkte å sprenge et fly underveis mellom Paris og Miami.

Innrømmet medvirkning

Amerikansk-britiske Ahmed Omar Saeed Sheikh ble arrestert og opprinnelig dømt til døden for å ha lokket Pearl til et møtet i Karachi.

Tre andre menn ble også dømt for medvirkning.

Ahmed Omar Saeed Sheikh føres bort fra en domstol i Karachi 29. mars 2002. Siden da har han vært fengslet. Foto: Aamir Qureshi / AFP

Lenge nektet Sheikh ethvert kjennskap til Pearl.

Men i april 2019 sendte han et tresiders håndskrevet brev til høyesterett i den pakistanske provinsen Sindh. Der innrømmer han å ha hatt en «mindre rolle» i forbindelse med drapet. Men det står ingenting om hva han bidro med.

Sheikhs advokat hever at brevet var skrevet «under press» og at hensikten var å bli hørt, ikke å innrømme skyld, skriver The Guardian.

Domstolen i Sindh valgte likevel å frifinne Sheikh. Det skjedde to omganger, sist 24. desember i fjor. De mente det var tilstrekkelig bevis for å dømme Sheikh for kidnapping, men frifant ham for mordanklagen. Straffen ble redusert til sju år, som han forlengst hadde sonet.

Men frifinnelsen ble anket til landets høyesterett, både av pakistanske myndigheter og av familien til Pearl.

Med to mot en stemme avviste Pakistans høyesterett i dag anken. Det er ikke klart om Sheikh blir løslatt allerede i dag, skriver Associated Press.

En politibil forlater fengselet der Sheikh har sittet siden han ble arrestert for drapet på Pearl for 19 år siden. Bildet er tatt i dag. Foto: Rizwan Tabassum / AFP

Familien til Pearl i sjokk

– Pearl-familien er i fullstendig sjokk over beslutningen i pakistansk høyesterett, sier familiens advokat, Faisal Siddiqi, i en kommentar til Ap.

Men med den siste avgjørelsen i Pakistans øverste domstol er det trolig lite de kan gjøre.

Saken fikk i sin tid stor internasjonal oppmerksomhet.

En video av halshuggingen ble i sin tid overlevert til det amerikanske konsulatet i Karachi og sirkulerte også på internett. Pearls kropp ble funnet i en grunn grav sør i storbyen.

I 2007 kom filmen «A Mighty Heart» basert på memoarene til Pearls enke. Angelina Jolie spilte hovedrollen.

Pearls enke, Mariane Pearl, sammen med Angelina Jolie i forbindelse med visningen av filmen om kidnappingen og drapet i Cannes, 21. mai 2007. Foto: Lionel Cironneau / AP