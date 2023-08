Under-operatørane Yandex Go og Yango driv med verksemd i kring 20 land rundt om i verda. Blant dei er Noreg, Finland, Israel og Belarus.

Journalistar i russiske Meduza skal ha fått tilgang på kommunikasjon mellom tilsette i taxitenesta og styret.

Skjermdump frå Yango si norske nettside.

Det har det kome fram, skriv dei, at informasjon om både russiske og utanlandske brukarar av Yandex Go og Yango er lagra i Russland.

Samtidig skal leiinga ha bede sine tilsette om å ikkje fortelje om dette til kundane sine.

Ifølge eit vedtak frå statsministeren i Russland, Mikhail Misjustin, vil FSB frå 1. september få tilgang til desse dataa døgnet rundt.

Russisk statsminister Mikhail Misjustin har underteikna førespurnaden om data som gjeld Yandex sine kundar. Foto: Dmitry Astakhov / AP

I personvernerklæringa på Yango si norskspråklege nettside, som har dato 19. oktober 2020, heiter det at personopplysingar kan brukast av:

Selskapet Yandex,

eit selskap stifta etter russisk lov med hovudkontor registrert på ei særskilt adresse i Russland (der også Yandex er registrert),

eller selskap som er knytte til Yandex for «bestemte tenester eller i bestemte jurisdiksjonar»

Yandex nekta tysdag kveld for at opplysingane til Meduza stemmer, og seier data om reiser berre blir henta inn av «byrå som handhevar retten i landet der reisa skjedde».

Kva meiner Yango med personopplysingar? Ekspander/minimer faktaboks All informasjon ein oppgir når ein lagar ein brukerkonto, slik som: namn telefonnummer adresse

Elektronisk data, slik som IP-adresse

Informasjon knytt til nett-aktivitet når du bruker tenestene, slik som: søkehistorikken din e-postkontakter sine e-postadresser likerklikk og preferansar

Nøyaktig stadsinformasjon, altså kvar du har oppheldt deg

Informasjon du har oppgitt til andre selskap som er partnarar av Yandex (Kjelde: Yango.com/no)

Datatilsynet grip inn

Det norske datatilsynet har allereie gripe inn i saka.

– Datatilsynet erfarer at taxitenesta Yango overfører personopplysningar om norske innbyggjarar til Russland, skriv Datatilsynet i ei pressemelding.

– Ei ny, russisk lov vil tilsynelatande gi russiske myndigheiter uavgrensa tilgang til desse dataa. Vi har derfor varsla hastevedtak overfor Yango.

Datatilsynet har gitt Yango frist fram til 14. august om å uttale seg i saka, og lovar å fatte eit vedtak før den nye russiske lova trer i kraft.

Det finske ombodet for datavern seier tysdag at dei har sendt ut ein ordre til Yandex LLC og Ridetech International B.V. som følge av avsløringa.

Yandex samlar inn informasjon om kundane sine gjennom appen ein brukar til å bestille reiser, skriv Meduza. Foto: Ali Zare / NTB

I den ber dei selskapet om å stoppe å sende kundar sin personlege informasjon til datasenter i Russland som er samla inn gjennom Yango.

Dei skriv vidare at informasjonen først blir sendt til nederlandske Ridetech for prosessering, og at datatilsyna i Finland, Noreg samarbeider tett med Nederland.

Den finske ordren varer fram til 30. november.

Meiner det er spesielt farleg for russarar

I første halvdel av 2019 tok Yandex imot fleire enn 15.000 førespurnader frå styresmaktene i Russland om å avsløre brukardata.

84 prosent av desse skal taxiselskapet ha sagt ja til, skriv avisa vidare.

Grigorij Bakunov, tidlegare teknologidirektør for taxiselskapet, skal ha fortalt Meduza at overføring av data til FSB spesielt utgjer ein risiko for russarar i tidlegare sovjetland.

Her køyrer ein Yandex-taxi sentralt i Moskva. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

– Datasamlinga inneheld informasjon om drosjer i Kirgisistan, Kasakhstan, Armenia, Georgia og andre stader som russarane drog til etter at krigen starta.

– Dette er ein trugsel, vil eg seie, som er meir vesentleg enn tilgang på data om Finland, Noreg og Algerie.

To anonyme Yandex-tilsette skal ha stadfesta til Meduza at informasjonen blir sendt til Moskva-, Ryazan og Vladimir-regionane.

Yandex sjølv seier til avisa:

– Russisk lov gjeld ikkje for Yango si internasjonale verksemd og Yango-brukarar, då dei reiser og bruker appen utanfor Russland. Dette vil ikkje endre seg etter 1. september.

NRK har kontakta Yango Norga og Yandex sitt Russland-kontor for ein kommentar på opplysingane, men har ikkje enno fått eit svar.